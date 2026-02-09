मुंबई अहमदाबाद महामार्गावर राष्ट्रीय नेमबाजाचा अपघाती मृत्यू
आंतरराष्ट्रीय नेमबाज संभाजी पाटील याचा मृत्यू
मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावरील घटना; एक जखमी
पालघर, ता. ९ ः राष्ट्रीय नेमबाजी स्पर्धा आणि आंतरराष्ट्रीय कनिष्ठ नेमबाजी स्पर्धांमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व केलेल्या संभाजी पाटील (२७) याचा चारचाकी वाहनाच्या अपघातात मृत्यू झाल्याची घटना सोमवारी (ता. ९) सकाळी घडली आहे. मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावर चारचाकी आणि ट्रकमध्ये झालेल्या भीषण अपघातात पाटील याचा मृत्यू झाला आहे. अपघातात पाटील याचा मित्र प्रणय चौधरी (२३) जखमी झाला असून, त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. नेमबाज संभाजी पाटील बालेवाडी क्रीडा संकुलात क्रीडा अधिकारी म्हणून कार्यरत होता.
संभाजी पाटील आणि त्याचा मित्र प्रणय प्रशांत चौधरी हे दोघे त्यांच्या चारचाकी वाहनाने गुजरातच्या दिशेने जात होते. या वेळी दुर्वेश गाव हद्दीत प्रणय याने दुसऱ्या वाहिनीतून पहिल्या वाहिनीत चारचाकी नेताना समोरच्या ट्रकचा अंदाज न आल्याने हा भीषण अपघात घडला. ही घटना घडल्यानंतर महामार्ग पोलिस आणि मनोर पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी संभाजी पाटील याला रुग्णालयात दाखल केले असता त्याला मृत घोषित करण्यात आले. पाटील याच्या मृतदेहाचे शवविच्छेदन करण्यात आले व त्यानंतर मृतदेह त्याच्या नातेवाइकांच्या ताब्यात देण्यात आल्याची माहिती मनोर पोलिसांनी दिली. या प्रकरणात मनोर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक बालाजी मुंढे करत आहेत.
संभाजी पाटील हा भारतीय नेमबाज होता. १० आणि ५० मीटर पिस्तूल नेमबाजी प्रकारात महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व त्याने केले हाते. राष्ट्रीय नेमबाजी स्पर्धा आणि आंतरराष्ट्रीय कनिष्ठ स्पर्धांमध्येदेखील त्याचा सक्रिय सहभाग होता. २०१६ मध्ये गबाना येथे झालेल्या २५ मीटर पिस्तूल नेमबाजीच्या पुरुष कनिष्ठ स्पर्धेत सुवर्णपदक पटकावले होते. कनिष्ठ नेमबाजी विश्वचषक स्पर्धेत सांघिक रौप्यपदक मिळवले होते. विविध आयएसएसएफ कनिष्ठ विश्वचषकांमध्ये संभाजी याने सक्रियपणे भाग घेतला होता.
