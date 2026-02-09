मेट्रो-२ बी मार्गिकेवरील सर्व पाच स्थानक ठरली ग्रीन
मेट्रो-२बी मार्गिकेवरील सर्व स्थानके ‘ग्रीन’
पर्यावरणपूरक संकल्पनांचा अवलंब
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ९ : मुंबईकरांना गारेगार आणि वाहतूक कोंडीमुक्त प्रवास करता यावा म्हणून एमएमआरडीएकडून उभारल्या जात असलेल्या मेट्रो-२ बी मार्गिकेच्या पहिल्या टप्प्यातील सर्व पाच स्थानके ‘ग्रीन’ ठरली आहेत. एमएमआरडीएने स्थानकांची उभारणी करताना हरित रचना आणि बांधकामात नावीन्यपूर्ण व पर्यावरणपूरक संकल्पनांचा प्रभावी अवलंब केला आहे. त्याची दखल घेत इंडियन ग्रीन बिल्डिंग कौन्सिलकडून या स्थानकांना प्लॅटिनम रेटिंग प्रदान करण्यात आले आहे.
मेट्रो-२बीच्या देशभक्त एन. जी. आचार्य उद्यान - डायमंड गार्डन मेट्रो स्थानक, छत्रपती शिवाजी महाराज चौक मेट्रो स्थानक, बीएसएनएल मेट्रो स्थानक, मानखुर्द मेट्रो स्थानक, महाराष्ट्रनगर मंडाळे मेट्रो स्थानकांची इंडियन ग्रीन बिल्डिंग कौन्सिलने पाहणी करून सर्वोच्च हरित प्रमाणपत्र दिले आहे. यापूर्वीच मेट्रो लाइन २अ आणि सातवरील स्थानकांना प्लॅटिनम रेटिंग मिळाले असून, या दोन्ही लाइन कार्बन न्यूट्रल म्हणून प्रमाणित आहेत. त्यामुळे एमएमआरडीएच्या शिरपेचात उत्कृष्टतेचा आणखी एक तुरा रोवला आहे.
