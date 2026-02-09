संघाचे सांस्कृतिक राजकारण देशाला विनाशाकडे नेणारे
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ९ : ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) सध्या आपल्या सोयीनुसार भूमिका बदलत आहे. ज्या गोष्टींना पूर्वी तुच्छ मानले जात होते, त्यांनाच आता ‘कॅश इन’ करण्याचे काम संघ करत आहे. संघाचे चरित्र आता ‘डी-बेस’ आणि ‘डी-डिफाइन’ असे झाले आहे. हे सांस्कृतिक राजकारण देशाला विनाशाकडे नेणारे आहे,’ अशी टीका वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी आज येथे केले. या वेळी त्यांनी सरसंघचालक मोहन भागवत यांना गोळवलकरांच्या विचारांवरून जाहीर आव्हान दिले.
‘मोहन भागवत आज सर्वसमावेशकतेच्या गप्पा मारत आहेत. त्यांनी एक गोष्ट स्पष्ट करावी की, एम. एस. गोळवलकर यांनी ‘बंच ऑफ थॉट्स’मध्ये मांडलेला सांस्कृतिक रोडमॅप ते अमान्य करतात का? मुंबईत मवाळ आणि उत्तर भारतात आक्रमक अशी दुटप्पी भूमिका संघ घेत आहे. उत्तर भारतात सामाजिक चळवळी रुजलेल्या नसल्याचा फायदा संघ उचलत आहे,’ असा आरोपही त्यांनी केला.
यूजीसीच्या नव्या इक्विटी नियमावलीचा संदर्भ देऊन ॲड. प्रकाश आंबेडकर म्हणाले, ‘२०१२ मध्ये ही नियमावली केवळ एससी-एसटीसाठी होती. आता त्यात ओबीसींचा समावेश झाला आहे. संघप्रेरित संघटना ओबीसींना यातून वगळण्यासाठी छुपे आंदोलन करत आहे. ओबीसींवर होणाऱ्या अन्यायावर संघाची चुप्पी ही चिंतेची बाब आहे.’
सावरकरांचे दोन चेहरे
सावरकरांच्या मुद्द्यावर प्रकाश आंबेडकर यांनी स्पष्ट केले की, सावरकरांचे दोन चेहरे आहेत. ‘अटकेपूर्वीचे सावरकर क्रांतिकारी होते; पण सुटकेनंतर त्यांनी ब्रिटिशांना मदत केली. पत्री सरकारच्या काळात क्रांतिकारकांना पकडून देण्याचे काम हिंदू महासभेने केले. अशा व्यक्तीला भारतरत्न देणे आम्हाला मान्य नाही, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
