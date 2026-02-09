राज्यातील शाळांमध्ये पहिलीपासून त्रिभाषा धोरण?
राज्यात पहिलीपासून त्रिभाषा धोरण?
डॉ. नरेंद्र जाधव समितीचा अहवाल सरकारला सादर
मुंबई, ता. ९ ः त्रिभाषा धोरणासंदर्भात राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या डॉ. नरेंद्र जाधव समितीने आपला अहवाल आज राज्य सरकारला सादर केला. त्यानुसार राज्य शिक्षण मंडळाच्या शाळांमध्ये पहिल्या वर्गापासूनच त्रिभाषा धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात समितीने शिफारस केल्याचे मंत्रालयातील उच्चस्तरीय अधिकारी सूत्रांनी सांगितले. जाधव समितीने त्रिभाषेसाठी केवळ हिंदीच नव्हे, तर राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील अभ्यासक्रम लक्षात घेऊन इतर भाषांचे पर्यायही उपलब्ध करण्याबाबत शिफारस केल्याचे सांगण्यात आले.
माजी कुलगुरू डॉ. नरेंद्र जाधव समितीने आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आज अहवाल सादर केला. या वेळी शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे, राज्यमंत्री पंकज भोयर यांच्यासह समितीचे सदस्य उपस्थित होते. त्रिभाषा धोरणाच्या अहवालासोबतच शालेय शिक्षणात विशेषत: पहिलीपासून एआयवर आधारित अभ्यासक्रम लागू करण्याबाबत डॉ. जाधव समितीने पुरवणी अहवालही सादर केला. दरम्यान, त्रिभाषा अहवालात नेमक्या कोणकोणत्या शिफारसी करण्यात आल्या, याबाबत अधिक भाष्य करण्यास मात्र डॉ. जाधव यांनी नकार दिला.
दरम्यान, राज्यातील महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर डॉ. जाधव समितीचा अहवाल रखडला होता; मात्र जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचे निकाल हाती येताच समितीने अहवाल सादर केल्याने यावर उलटसुलट प्रतिक्रियाही उमटल्या आहेत. हा अहवाल मंत्रिमंडळ समितीपुढे ठेवून त्यानंतरच तो सरकारकडूनच जाहीर केला जाणार आहे. तसेच त्रिभाषा धोरणावर झालेल्या विरोधाची पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन यावर सरकारकडून सावध भूमिका घेतली जाईल, असेही बोलले जात आहे.
पहिलीपासून एआयवर अभ्यासक्रम
डॉ. जाधव समितीने त्रिभाषा धोरणासोबत या कालावधीत त्यांच्याकडे आलेल्या विविध प्रकारच्या सूचनांचा आधार घेत राज्यातील शाळांमध्ये पहिलीपासून एआयवर आधारित अभ्यासक्रम, शिक्षण प्रणाली विकसित करण्याची शिफारस करणारा पुरवणी अहवालही सादर केला आहे. जगभरातील शिक्षण क्षेत्रात एआयचा वापर वाढत असताना या क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी चर्चा करून पूरक अहवाल सादर केल्याचे डॉ. जाधव यांनी सांगितले.
डॉ. जाधव समितीचा प्रवास
३० जून २०२५ला गठित केलेल्या जाधव समितीला आतापर्यंत तीन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली. यात १९ नोव्हेंबर २०२५, ५ डिसेंबर २०२५ आणि अखेर ४ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली होती. समितीने २० डिसेंबरपर्यंत राज्यातील विविध जिल्ह्यांचा दौरा करून तेथील स्थानिकांचे मते जाणून घेतली. त्याच आधारावर डॉ. जाधव यांनी सुरुवातीला २० डिसेंबर २०२५ आणि त्यानंतर ४ जानेवारी २०२६ला सादर करण्याचे जाहीर केले होते; मात्र समितीला मुदतवाढ दिल्यानंतर तो आज ९ फेबुवारीला सरकारकडे सादर केला आहे.
