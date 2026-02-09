आजपासून बारावीची परीक्षा
मुंबई, ता. ९ ः राज्य शिक्षण मंडळाच्या बारावीच्या लेखी परीक्षेची सुरुवात १० फेब्रुवारीपासून होणार आहे. मुंबई विभागात येणाऱ्या पालघर, रायगड, मुंबई दक्षिण, मुंबई पश्चिम, मुंबई उत्तर आणि ठाणे जिल्ह्यातील बारावीच्या एक हजार ७४७ कनिष्ठ महाविद्यालयांतील तीन लाख ५० हजार १५ विद्यार्थी परीक्षेला बसणार आहेत. ही परीक्षा एकूण ६७० परीक्षा केंद्रांवर घेतली जाणार आहे. यासाठी २१ भरारी आणि आठ बैठ्या पथकांच्या नेमणुका करण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती विभागीय अध्यक्ष राजेंद्र अहिरे यांनी दिली.
मुंबई विभागातून मागील वर्षांच्या तुलनेत १० हजार २४ विद्यार्थ्यांची संख्या वाढली आहे. यंदा बारावीची दोन हजार १७२ दिव्यांग विद्यार्थी देतील. बारावीत दाेन हजार ९२१ विद्यार्थी हे आपल्या विशिष्ट विषयांसाठी अधिक गुण मिळावेत म्हणून पुन्हा त्याच विषयाच्या परीक्षेला सामोरे जात आहेत. परीक्षा म्हणजे आयुष्याच्या एका सुंदर प्रवासाची सुरुवात आहे. त्यामुळे कोणतेही दडपण न घेता उत्सवाच्या भावनेने विद्यार्थ्यांनी परीक्षेला सामोरे जावे, असे शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी बारावी आणि दहावीच्या विद्यार्थ्यांना शुभेच्छा दिल्या.
बारावीची परीक्षा केंद्र, विद्यार्थी
जिल्हा विद्यार्थी संख्या परीक्षा केंद्र
ठाणे १,०८,०५४ १९३
पालघर ५६,७५६ ६९
रायगड ३३,१२१ ५२
मुंबई दक्षिण ३९,४२९ १०४
मुंबई पश्चिम ७०,८९० १५०
मुंबई उत्तर ४१,७६५ १०२
एकूण ३,५२,९५१ ६७०
