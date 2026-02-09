बाबा सिद्दीकी हत्याप्रकरण
बाबा सिद्दीकी हत्या प्रकरणातील आरोपीला जामीन मंजूर
कटाशी संबंध नसल्याचे निरीक्षण
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ९ : माजी आमदार बाबा सिद्दीकी हत्या प्रकरणातील आरोपींपैकी एक आकाशदीप करज सिंगला उच्च न्यायालयाने सोमवारी (ता. ९) जामीन मंजूर केला. प्रथमदर्शनी आरोपींचा या प्रकरणाशी कोणताही संबंध नसल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने अर्ज मंजूर करताना नोंदवले. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे सिंग या प्रकरणातील जामीन मिळवणारा पहिला आरोपी ठरला आहे.
तपास यंत्रणेचा संपूर्ण खटला अर्जदाराने केलेल्या दोन फोन कॉल्सवर अवलंबून आहे. केवळ फोन कॉल केल्याने अर्जदाराचा संघटित गुन्हेगारी टोळीशी संबंध असल्याचे म्हणता येणार नाही, अशा प्रकारचा कोणताही संबंध खटल्यादरम्यानच सिद्ध करावा लागेल, असे निरीक्षण न्या. नीला गोखले यांच्या एकलपीठाने सिंगला जामीन मंजूर करताना नोंदवले आणि एक लाख रुपयांच्या वैयक्तिक मुचलक्यावर त्यासोबतच स्थानिक हमीदाराच्या अटीवर जामीन मंजूर केला. तसेच महाराष्ट्रातच राहण्याचे आणि महिन्याच्या दुसऱ्या सोमवारी संबंधित पोलिस ठाण्यात हजर राहण्याचे आदेश दिले. सिंग हा संघटित गुन्हेगारी टोळीचा सक्रिय सदस्य होता. तथापि, सिंगने सहआरोपीला दोन कॉल करण्यासाठी दुसऱ्या व्यक्तीच्या फोनचा हॉटस्पॉट वापरला होता, असा दावा तपास यंत्रणेने केला होता; परंतु सिंगला संघटित गुन्हेगारी कृत्यांची माहिती असल्याचे दाखवणारा कोणताही पुरावा तपास यंत्रणेने सादर केला नसल्याचेही न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले. तसेच मुख्य सहआरोपींच्या कबुलीजबाबामध्ये सिंगचे नाव नसल्याचे न्यायालयाने निरीक्षणास आणून दिले. त्यामुळे सिंगवरील आरोप प्रथमदर्शनी खरे आहेत, असा निष्कर्ष काढता येणार नाही. त्याचे तरुण वय आणि त्याला गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसल्याचेही जामीन अर्ज स्वीकारताना न्यायालयाने नमूद केले.
...
प्रकरण काय?
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी मंत्री बाबा सिद्दीकी यांची १२ ऑक्टोबर २०२४ला मुंबईतील वांद्रे भागात मुलगा झिशान सिद्दीकीच्या कार्यालयाबाहेर तीन हल्लेखोरांनी गोळ्या झाडून हत्या केली होती.
