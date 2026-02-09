आर्किटेक्ट पिकलबॉल टूर्नामेंट उत्साहात
मुंबई, ता. ९ : इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटिरियर डिझायनर्स मुंबई प्रादेशिक विभागाच्या पाठिंब्याने आयोजित करण्यात आलेल्या ‘एशियन पेंट्स ब्युटीफुल होम्स इनव्होग आर्किटेक्ट पिकलबॉल टूर्नामेंट २०२६’चा अंतिम सामना शनिवारी (ता. ७) आणि रविवारी (ता. ८) रोजी मुंबईत उत्साहात पार पडला. या स्पर्धेत मुंबईभरातील १५०हून अधिक आर्किटेक्ट्स आणि इंटिरियर डिझायनर्सनी सहभाग घेतला.
लीग आणि नॉकआउट फेऱ्यांनंतर झालेल्या अटीतटीच्या अंतिम सामन्यात टीम नेक्सिऑनने विजेतेपद पटकावले, तर टीम स्टील्क्स उपविजेती ठरली. यामुळे एपीबी टूरच्या सीझन दोनचा यशस्वी समारोप झाला. विजयी कर्णधार आयडी. सोनिया पोद्दार यांनी या स्पर्धेला डिझाइन क्षेत्रातील सहकाऱ्यांशी मैत्रीपूर्ण पण स्पर्धात्मक वातावरणात संवाद साधण्याची ताजी संधी असल्याचे सांगितले. आयआयआयडी मुंबईचे मानद सचिव आर्कि. मिलिंद पई यांनी क्रीडा माध्यमातून व्यावसायिक नाते दृढ करण्याचा उद्देश या उपक्रमातून यशस्वीरीत्या साध्य झाल्याचे नमूद केले.
स्टील्क्सचे आर्कि. संदीप शिक्रे, कॉमलक्सचे आर्कि. अहमद शेख, चांगी लाइट्सचे आर्कि. विपुल टापके, हेरिटेज मार्बलचे आर्कि. रेझा काबूल आणि द सिलेक्टचे आर्कि. कुतुब मंडवीवाला यांनीही संघभावना, चिकाटी आणि मैत्रीभाव या स्पर्धेची ओळख ठरल्याचे सांगितले. या स्पर्धेला एशियन पेंट्स ब्युटीफुल होम्स इनव्होगने टायटल स्पॉन्सर म्हणून पाठबळ दिले, तर हेरिटेज मार्बल, कॉमलक्स, द सिलेक्ट, स्टील्क्स, आर्क वन, नेक्सिऑन आणि चांगी लाइट्स हे स्पॉन्सर पार्टनर्स होते. टीम आयग्नाईट इन्क.च्या गौरी वर्मा यांच्या नेतृत्वाखाली या स्पर्धेचे यशस्वी आयोजन करण्यात आले.
