टॉरेसप्रकरणी युक्रेनियन अभिनेत्यास जामीन नाकारला
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ९ : कोट्यवधी रुपयांच्या टाेरेस गुंतवणूक फसवणुकीशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी अटक केलेल्या युक्रेनियन अभिनेता आर्मेन अतायानचा जामीनअर्ज नुकताच कनिष्ठ न्यायालयाने फेटाळून लावला. गुन्ह्याचे गांभीर्य आणि देश सोडून पळून जाण्याची शक्यता या कारणास्तव जामीन अर्ज फेटाळल्याचे न्यायालयाने अर्ज फेटाळताना नमूद केले.
टाेरेस ब्रँड चालवणाऱ्या प्लॅटिनम हर्न प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीवर पॉन्झी आणि मल्टी-लेव्हल मार्केटिंग (एमएलएम) योजनांच्या माध्यमातून गुंतवणूकदारांची सुमारे १४८.८९ कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर. बी. रोटे यांनी ५ फेब्रुवारीला अभिनेत्याचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला. त्याची प्रत सोमवारी (ता. ९) उपलब्ध झाली. जामीन मिळवण्याचा हा अर्जदाराचा दुसरा प्रयत्न होता.
