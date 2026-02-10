सावरोली ग्रामपंचायत थेट सरपंच पोटनिवडणूक लागणार
राष्ट्रवादी-शिवसेना पुन्हा भिडणार
खालापूर, ता. १० (बातमीदार) ः सावरोली ग्रामपंचायतीत थेट सरपंच पदाची पोटनिवडणूक लागणार असून खालापुरात पुन्हा आमदार महेंद्र थोरवे विरुद्ध सुधाकर घारे यांच्यात राजकीय संघर्ष होणार आहे. अजित पवार गटाकडून संतोष बैलमारे जिल्हा परिषदेवर निवडून गेल्याने त्यांना सरपंच पदाचा राजीनामा द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे या ठिकाणी पोटनिवडणूक लागणार आहे.
सावरोली ग्रामपंचायतचे विद्यमान सरपंच संतोष बैलमारे यांनी सावरोली जिल्हा परिषद गटातून अजित पवार गटाकडून निवडणूक लढवली. महायुतीच्या ज्ञानेश्वर गायकवाड यांचा १,३८९ मतांनी संतोष बैलमारे यांनी पराभव केला. तालुक्यातून राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाला मिळालेले हे एकमेव यश आहे. दिग्गज पराभूत होत असताना संतोष बैलमारे यांनी मिळवलेल्या विजयामुळे तालुक्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाच्या घड्याळाची टिकटिक सुरू राहिली आहे. संतोष बैलमारे जिल्हा परिषदेवर निवडून गेल्याने त्यांना थेट सरपंच पदाचा राजीनामा द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे या ठिकाणी पोट निवडणूक लागणार आहे. दरम्यान, सावरोली ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या वेळी संतोष बैलमारे यांनी अटीतटीच्या लढतीत शिंदे गटाच्या गोविंद बैलमारे यांचा पराभव केला होता. शिवाय राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाची एक हाती सत्ता ग्रामपंचायतवर आणली होती.
बैलमारे कुटुंबातूनच उमेदवारीची शक्यता
पोटनिवडणुकीत संतोष बैलमारे यांच्या घरातीलच उमेदवार असण्याची दाट शक्यता असून सावरोली गटात राष्ट्रवादीची सुरू असलेली घोडदौड कायम ठेवण्यासाठी थेट सरपंच पदाची निवडणूक अजित पवार गटासाठी अतिशय महत्त्वाची असणार आहे. तर दुसरीकडे शिंदे गट या निवडणुकीच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा विजयासाठी प्रयत्न करणार हे निश्चित आहे.
*फोटो- सावरोली गटातून विजयी झालेले सरपंच संतोष बैलमारे.
