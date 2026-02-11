के-उत्तर स्वतंत्र मनपा विभाग कार्यान्वित
के-उत्तर स्वतंत्र मनपा विभाग कार्यान्वित
सहाय्यक आयुक्तपदी महेश पाटील
जोगेश्वरी, ता. ११ (बातमीदार) : माजी आमदार तथा मुंबई उत्तर-पश्चिम लोकसभा मतदारसंघाचे विद्यमान खासदार रवींद्र वायकर यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे के-पूर्व विभागाचे विभाजन करून स्थापन करण्यात आलेल्या के-उत्तर या स्वतंत्र मनपा विभागीय कार्यालयाला आता पूर्णवेळ प्रशासनिक बळ मिळाले आहे. नव्या विभागाच्या सहाय्यक आयुक्तपदी महेश पाटील यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, यासंदर्भातील आदेश ५ फेब्रुवारीला जारी करण्यात आला आहे.
या नियुक्तीमुळे के-उत्तर मनपा कार्यालय पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
के-पूर्व विभागात विलेपार्ले, जोगेश्वरी आणि अंधेरी (पूर्व) असे एकूण १५ प्रभाग असून, २०११च्या जनगणनेनुसार या भागाची लोकसंख्या सुमारे १३ लाख आहे. विस्तीर्ण भौगोलिक क्षेत्र आणि मनपा कार्यालयापर्यंतचे ८ ते ९ किलोमीटर अंतर यामुळे नागरिकांना प्रशासकीय कामांसाठी मोठ्या प्रमाणावर अडचणींचा सामना करावा लागत होता.
ही बाब लक्षात घेऊन खासदार वायकर यांनी जोगेश्वरी (पूर्व) येथील हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे मजास मंडई, पूनमनगर येथे स्वतंत्र के-उत्तर कार्यालय सुरू करण्यासाठी शासन आणि मनपा प्रशासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यांच्या प्रयत्नांनंतर ११ ऑक्टोबर २०२४ला तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते या कार्यालयाचे उद्घाटन करण्यात आले होते. नव्या के-उत्तर विभागात प्रभाग क्रमांक ७२ ते ७४ तसेच ७७ ते ८९ यांचा समावेश करण्यात आला आहे. गोरेगाव (पूर्व) येथील प्रभाग ५२ व ५३चा समावेश करण्याची मागणी अद्याप प्रलंबित आहे.
