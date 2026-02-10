टोमॅटोच्या शेतीतून आर्थिक बळ
टोमॅटोच्या शेतीतून आर्थिक स्थैर्य
वाड्यातील शेतकऱ्यांची बारमाही उत्पन्नामुळे पसंती
वाडा, ता.१० (बातमीदार)ः घरगुती तसेच हॉटेल व्यावसायात टोमॅटोचा वापर सातत्याने होत असतो. टोमॅटोतील औषधी गुणधर्मामुळे बाजारात चांगली मागणी आहे. तसेच टोमॅटोपासून प्रक्रियायुक्त पदार्थ तयार केले जात असल्याने टोमॅटोच्या शेतीने शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैय आले आहे.
वाडा तालुक्यातील देवघर येथील प्रगतशील शेतकरी रामदास शांताराम पाटील यांनी दीड एकर जागेवर सिमिनस कंपनीचे विराण वाणाच्या आठ हजार टोमॅटो रोपांची लागवड केली आहे. सध्या टोमॅटोचे फळ तयार झाले असून किमान पंधरा दिवसांत काढणी येणार आहे. संपूर्ण हंगामात टोमॅटो फळाचे १२ ते १३ तोडे होतात. या दरम्यान पिकावर किड पडू नये, मुरडा येऊ नये तसेच डंक माशीचा वावर होऊ नये, यासाठी आठ दिवसाआड औषध फवारणी करणे आवश्यक असल्याचे शेतकरी रामदास पाटील यांनी सांगितले.
तिन्ही हंगामात उत्पादन
टोमॅटो पिकाची लागवड तिन्ही हंगामात करता येते. या पिकासाठी मध्यम ते भारी, परंतु उत्तम निचरा होणारी जमीन लागवड योग्य असते. पीक फुलावर असताना, फळांची वाढ होत असताना नियमित पाणी पुरवठा होणे महत्त्वाचे आहे.
हंगामात बाजार भाव चांगला राहीला तर नफा होऊ शकतो. पण वातावरणात होत असलेल्या बदलांमुळे नुकसान ही होऊ शकते.
- रामदास पाटील, शेतकरी, देवघर
