एपीके फाईल क्लिक करताच साडेसहा लाखांचा गंडा

पनवेल, ता. १० (वार्ताहर) : मोबाईलवर आलेली एक संशयास्पद एपीके फाइल डाऊनलोड करणे कामोठ्यातील तरुणाला चांगलेच महागात पडले आहे. सायबर चोरट्यांनी या फाइलच्या माध्यमातून तरुणाचा मोबाईल हॅक करून त्याच्या खात्यातून अवघ्या ४५ मिनिटांत तब्बल साडेसहा लाख रुपये लंपास केले आहेत. याप्रकरणी कामोठे पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे.
अविनाश शिंदे (वय ३४) हा कामोठे परिसरात वास्तव्यास आहे. रविवारी (ता. ८) दुपारी १२ च्या सुमारास त्याच्या मोबाईलवर एका अनोळखी क्रमांकावरून बीओआय इंडिया नावाची एक एपीके फाइल आली. त्याच्या मोबाईलमध्ये ऑटो डाऊनलोड सुविधा सुरू असल्याने ती फाइल त्याच्या मोबाईलमध्ये आपोआप डाऊनलोड झाली. ही फाइल डाऊनलोड होताच काही वेळातच अविनाशला त्याच्या खात्यातून एक लाख ९९ हजार रुपये काढल्याचा मेसेज आला. घाबरलेल्या अविनाशने बँकेच्या ग्राहक सेवा केंद्राला संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तोपर्यंत त्यांचा मोबाईल पूर्णपणे हॅक झाला होता. त्याला फक्त पैसे वजा झाल्याचे मेसेज येत होते, पण पैसे नेमके कुठे जात आहेत, हे समजत नव्हते. सायबर चोरांनी अविनाशचा मोबाईल हॅक करून दुपारी १२:१० ते १२:४५ या अवघ्या ४४ मिनिटांत आठ वेगवेगळ्या व्यवहारांद्वारे त्याच्या खात्यातून एकूण सहा लाख ६१ हजार रुपये लंपास केले.
अशी रक्कम वळती...
चोरांनी या रकमेतून क्रेडिट कार्ड व इंडसइंड बँकेत साधारण सहा लाख रुपये वळवण्यात आले. आयएमपीएस ट्रान्स्फर केले. तसेच प्रत्येकी २५ हजारांचे दोन व्यवहार केले. त्याचप्रमाणे ५,०१४ आणि ४,८५० रुपयांची रोकड एटीएममधून काढली. पेट्रोलपंपावर पाच हजारांचे पेमेंट करण्यात आल्याचे आढळून आले आहे.