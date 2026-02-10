विकासकामात सुरक्षेचा प्रश्न
वसई-विरार शहरात रस्तेकामामुळे वाहनचालक, सर्वसामान्य त्रस्त
वसई, ता. १० (बातमीदार) : वसई-विरार शहरात महापालिका प्रशासनाकडून गटार दुरुस्ती, जलवाहिनी अंथरणे, रस्ते काँक्रीटीकरण अशी विविध जनहिताची विकासकामे वेगाने सुरू आहेत. मात्र या कामांदरम्यान नागरिकांच्या सुरक्षिततेकडे अपेक्षित लक्ष दिले जात नसल्याने शहरात असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अनेक ठिकाणी रस्ते खोदून मातीचे ढिगारे रस्त्यालगत तसेच ठेवण्यात आले असून, त्यामुळे महिला, ज्येष्ठ नागरिक, शाळकरी मुले तसेच दिव्यांग नागरिकांना प्रवास करणे कठीण झाले आहे.
वाहनांची वर्दळ असलेल्या प्रमुख मार्गांवर खोदकामामुळे खोलगट भाग तयार झाले आहेत. रात्रीच्या वेळी योग्य प्रकाशव्यवस्था किंवा सुरक्षेचे फलक नसल्याने दुचाकीस्वार, चारचाकी वाहनचालकांमध्ये अपघाताची भीती वाढली आहे. थोडीशी चूक गंभीर अपघातास कारणीभूत ठरू शकते, अशी भावना नागरिक व्यक्त करीत आहेत. सांडपाणी व पावसाळी पाण्याचा निचरा सुरळीत व्हावा, यासाठी ही कामे आवश्यक असली तरी सुरक्षेच्या उपाययोजना अपुऱ्या असल्याचा आरोप स्थानिकांकडून केला जात आहे.
चौकट
लोकप्रतिनिधी तोडगा काढतील का?
वसई-विरार शहरातील रस्त्यांची दुरवस्था, विकासकामांमुळे निर्माण झालेले धुळीचे साम्राज्य आणि खोदकामामुळे वाढलेला प्रवासाचा धोका पाहता, नव्याने निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी याकडे गांभीर्याने लक्ष देतील का, असा प्रश्न नागरिक विचारत आहेत. केवळ कामे सुरू करण्याऐवजी ती सुरक्षितपणे आणि वेळेत पूर्ण होतील यासाठी पाठपुरावा करण्याची अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.
बॉक्स
कोंडीचा विळखा
महापालिका मूलभूत सुविधा देण्यासाठी प्रयत्नशील असली तरी खोदकामांमुळे अनेक ठिकाणी रस्ते अरुंद झाले आहेत. परिणामी ओबडधोबड रस्त्यांवरून वाहने चालवताना वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत आहे. समोरासमोरून येणाऱ्या वाहनांना मार्ग देणे कठीण होत असून, अनेक ठिकाणी तासन्तास कोंडीची स्थिती निर्माण होत आहे. त्यामुळे प्रशासनाने कामांची योग्य नियोजनबद्ध अंमलबजावणी करून नागरिकांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य द्यावे, अशी जोरदार मागणी होत आहे.