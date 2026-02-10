पालिका मुख्यालयासमोरील लालबावटा रिक्षा चालक मालक संघटनेचे धरणे आंदोलन दुसऱ्या दिवशी उपोषण करून सुरू
‘लाल बावटा’चे आंदोलन तीव्र
दुसऱ्या दिवशी चार रिक्षाचालकांच्या बेमुदत उपोषणाची भर
भिवंडी, ता. १० (वार्ताहर) : लाल बावटा रिक्षा चालक-मालक संघटनेतर्फे भिवंडी पालिका मुख्यालयासमोर सुरू केलेले धरणे आंदोलन दुसऱ्या दिवशीही कायम होते. आपल्या मागण्या मान्य न झाल्याने आंदोलनात चार रिक्षाचालकांनी बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. तसेच टपऱ्यांवर कारवाई न केल्यास बुधवारी पालिका मुख्यालया भोवती रिक्षा उभ्या करून घेराव घातला जाणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
भिवंडी शहरातील मंडई या ठिकाणी असलेल्या रिक्षा स्टँड परिसरात पोलिस चौकीसमोर टपऱ्या ठेवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे येथील रिक्षा स्टॅन्डवर रिक्षा उभ्या करण्यासाठी जागा होत नाही. याविरोधात पालिका प्रशासनाकडे वर्षभर पाच वेळा पत्र व्यवहार करून सुद्धा पालिका प्रशासनाने कोणतीही कारवाई केलेली नसल्याने लाल बावटा रिक्षा चालक-मालक संघटनेचे प्रमुख कॉ. सुनील चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली सोमवारी भिवंडी महापालिका मुख्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले होते, परंतु प्रशासनाकडून समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने मंगळवारी दुसऱ्या दिवशी आंदोलन सुरूच ठेवण्यात आले. या आंदोलनात उपोषणाला बसलेले रिक्षाचालक, कार्यकर्ते नदिम अन्सारी, फिरोज शेख, अन्सार अन्सारी व एजाज मोमीन यांनी बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. पालिका प्रशासनाने तत्काळ कारवाई करावी अन्यथा बुधवारी संपूर्ण पालिका मुख्यालया भोवती रिक्षा उभ्या करून घेराव घातला जाईल असा इशारा कॉ. सुनील चव्हाण यांनी दिला आहे.
टपऱ्या हटवल्याचे स्पष्टीकरण
लाल बावटा रिक्षा चालक-मालक संघटनेच्या मागणीनुसार सोमवारीच स्थानिक प्रभाग समिती क्रमांक ५ च्या माध्यमातून येथील टपऱ्या हटविण्यात आल्या आहेत, पण आता संघटनेची मागणी येथील एका राजकीय पक्षाच्या कार्यालयासंदर्भात आहे. याप्रकरणी कायदेशीर सोपस्कार पूर्ण करून कारवाई करण्यास वेळ लागणार असल्याचे संघटनेच्या प्रतिनिधींना सांगण्यात आले असल्याची माहिती उपायुक्त विक्रम दराडे यांनी दिली.
