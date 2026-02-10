हत्तीरोग निर्मूलनासाठी राज्य सरकारची विशेष मोहीम
हत्तीरोग निर्मूलनासाठी राज्य सरकारची विशेष मोहीम
सहा जिल्ह्यांतील ३१ लाख लाभार्थ्यांना औषधे देण्याचे उद्दिष्ट
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १० : हत्तीरोग निर्मूलनासाठी राज्यातील सहा जिल्ह्यांतील १६ तालुक्यांमध्ये १० ते २३ फेब्रुवारीदरम्यान सार्वत्रिक औषधोपचार मोहीम राबविण्यात येणार आहे. या मोहिमेंतर्गत एकूण ३१ लाख १५ हजार ८५६ लाभार्थ्यांना हत्तीरोगाविरोधी औषधे देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
हत्तीरोग हा सार्वजनिक आरोग्यासमोरचा गंभीर प्रश्न असून, संक्रमित डास चावल्यामुळे पसरणारा आणि दीर्घकालीन अपंगत्व निर्माण करणाऱ्या हा आजार आहे. बहुतेकदा बालवयातच हा संसर्ग होतो; मात्र त्याची लक्षणे प्रामुख्याने प्रौढावस्थेत दिसून येतात. या आजारामुळे शरीरातील रोगप्रतिकारक शक्तीचा एक भाग असलेल्या लसिका संस्थेचे (लिम्फटिक सिस्टीम) नुकसान होते आणि याचा वेळीच प्रतिबंध न केल्यास शरीराच्या विविध भागांमध्ये असामान्य अशी सूज येते. या आजारावर कायमस्वरूपी उपचार उपलब्ध नसून प्रतिबंध हाच उपाय आहे. हत्तीरोग प्रतिबंधासाठी दरवर्षी हत्तीरोगविरोधी औषधांचे सेवन करणे, हाच एकमेव प्रभावी उपाय असल्यामुळे दरवर्षी सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत प्रभावित क्षेत्रांमध्ये सार्वत्रिक औषधोपचार मोहीम राबविली जाते.
आरोग्यसेवा आयुक्त तथा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या संचालक डॉ. कादंबरी बलकवडे यांच्या अध्यक्षतेखाली दृकश्राव्य माध्यमातून मोहिमेच्या तयारीचा आढावा घेण्यात आला. ठाणे, पालघर, नंदुरबार, गडचिरोली, भंडारा, चंद्रपूर या जिल्ह्यांमध्ये ही मोहीम राबविण्यात येणार असून, त्याअंतर्गत आरोग्य कर्मचारी घरोघरी भेटी देऊन नागरिकांना हत्तीरोगविरोधी गोळ्या देण्यात येणार आहेत. या बैठकीला ठाणे, नाशिक, नागपूर परिमंडळाचे उपसंचालक, आयईसी ब्युरोचे उपसंचालक, सहाय्यक संचालक, सहाही जिल्ह्यांचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा हिवताप अधिकारी, संबंधित १६ तालुक्यांचे तालुका आरोग्य अधिकारी, संबंधित हत्तीरोग अधिकारी उपस्थित होते. ग्रामीण व शहरी भागांतील सर्व लाभार्थ्यांपर्यंत औषधे पोहोचतील याची खात्री करावी, अशी सूचना आरोग्यसेवा आयुक्तांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिली आहे.
तीन औषधांची एकत्रित मात्रा
हत्तीरोग निर्मूलन मोहिमेदरम्यान निवडलेल्या १६ तालुक्यांमध्ये डीईसी, अल्बेन्डाझोल आणि आयव्हरमेक्टिन अशी तीन औषधांची एकत्रित मात्रा दिली जाणार आहे. ही औषधे बूथवर तसेच आरोग्य कर्मचाऱ्यांमार्फत घरोघरी जाऊन दिली जातील. दोन वर्षांखालील मुले, गर्भवती महिला आणि गंभीर आजार असलेल्या व्यक्तींना ही औषधे देण्यात येणार नाहीत. ही औषधे उपाशीपोटी घेऊ नयेत तसेच आशा कार्यकर्त्या किंवा आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीतच सेवन करावीत. ही औषधे आतड्यातील जंतुसंसर्ग तसेच खरूजसारख्या त्वचारोगांवरही प्रभावी असून, मुलांच्या शारीरिक व बौद्धिक विकासास मदत करतात, अशी माहिती या वेळी देण्यात आली.
