आरोग्य सुविधांसाठी सामाजिक संघटनांचा मोर्चा
पालघर सामाजिक कृती गटाच्या पुढाकाराने प्रशासनाकडे निवेदन
जव्हार, ता. १० (बातमीदार) : पालघर जिल्ह्याची निर्मिती होऊन ११ वर्षे उलटली असली तरी आदिवासी व दुर्गम भागांतील आरोग्य व्यवस्था अद्यापही दुर्लक्षित असल्याचा आरोप करत पालघर सामाजिक कृती गटाच्या माध्यमातून मंगळवारी विविध सामाजिक संघटनांनी जव्हार येथे मोर्चा काढला. अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर काढण्यात आलेल्या या मोर्चाद्वारे प्रशासनाचे लक्ष आरोग्य व्यवस्थेच्या गंभीर प्रश्नांकडे वेधण्यात आले.
जव्हार, मोखाडा, वाडा, डहाणू व विक्रमगड तालुक्यांतील आरोग्य सुविधांची दयनीय अवस्था मांडत मोर्चेकऱ्यांनी जव्हार येथे तातडीने २०० खाटांचे सुसज्ज उपजिल्हा रुग्णालय सुरू करण्याची प्रमुख मागणी केली. तसेच ट्रॉमा केअर सुविधा, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतील डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा भरून काढणे आणि औषधांचा नियमित पुरवठा सुनिश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली.
या वेळी सहाय्यक जिल्हाधिकारी डॉ. अपूर्वा बासुर यांना निवेदन देण्यात आले. मागण्यांवर सकारात्मक निर्णयासाठी शासन स्तरावर पाठपुरावा केला जाईल, असे आश्वासन प्रशासनाने दिले आहे.
चौकट
२०० खाटांचे उपजिल्हा रुग्णालय
या मोर्चातील सर्वात महत्त्वाची मागणी म्हणजे जव्हार येथे तातडीने २०० खाटांचे सुसज्ज उपजिल्हा रुग्णालय सुरू करणे. सध्या गंभीर रुग्ण, गर्भवती महिला, अपघातग्रस्त, लहान मुले व वृद्ध नागरिकांना नाशिक, ठाणे किंवा मुंबई येथे पाठवावे लागत आहे. दुर्गम भागातून रुग्णालयापर्यंत पोहोचण्यास होणारा विलंब अनेकदा जीवघेणा ठरत असल्याचे संघटनांनी सांगितले. ट्रॉमा केअर सुविधा, तज्ज्ञ डॉक्टर, आयसीयू व आधुनिक वैद्यकीय उपकरणांनी सुसज्ज उपजिल्हा रुग्णालय सुरू झाल्यास हजारो आदिवासी कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळेल, असा विश्वास मोर्चेकऱ्यांनी व्यक्त केला. यासोबतच प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व ग्रामीण रुग्णालयांतील मनुष्यबळाची भरती व औषधांचा नियमित पुरवठा करण्याचीही मागणी करण्यात आली.