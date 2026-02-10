मुंब्रा कळवा दरम्यान रेल्वेतून पडून विद्यार्थ्याचा मृत्यू,
मुंब्रा-कळवादरम्यान रेल्वेतून पडून विद्यार्थ्याचा मृत्यू
कळवा, ता. १० (बातमीदार) ः इयत्ता १२वीची परीक्षा देण्यासाठी जात असताना सोहम काथारे (वय १८) या विद्यार्थ्याचा मुंब्रा-कळवादरम्यान रेल्वेतून पडून मृत्यू झाल्याची घटना आज (ता. १०) घडली. गर्दीने गच्च भरलेल्या मुंबई सीएसएमटीच्या दिशेने जाणाऱ्या रेल्वेत सकाळी ८ः३०च्या सुमारास हा विद्यार्थी चढला; परंतु मुंब्रा-कळवादरम्यान दरवाजात लटकून जाताना तोल जाऊन खारेगाव फाटकाच्या आधी रेल्वे ट्रॅकवर पडून त्याचा मृत्यू झाला. स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने त्याचा मृतदेह ठाण्यातील सिव्हिल रुग्णालयात शवविच्छेदनासाठी नेण्यात आला. तेथे त्याला मृत घोषित करण्यात आले. सोहम कळवा पूर्व शिवाजीनगरमध्ये राहत असताना कळवा रेल्वे स्थानकात न बसता तो मुंब्रा स्थानकात कसा गेला व मुंब्रा-कळवादरम्यान कसा पडला, असा संभ्रम येथील रहिवाशांमध्ये निर्माण झाला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.