मुंब्रा कळवा दरम्यान रेल्वेतून पडून विद्यार्थ्याचा मृत्यू,
कळवा, ता. १० (बातमीदार) ः इयत्ता १२वीची परीक्षा देण्यासाठी जात असताना सोहम काथारे (वय १८) या विद्यार्थ्याचा मुंब्रा-कळवादरम्यान रेल्वेतून पडून मृत्यू झाल्याची घटना आज (ता. १०) घडली. मध्य रेल्वेच्या उपनगरी मार्गावर नेहमीप्रमाणे प्रवाशांची प्रचंड गर्दी होती. मुंब्रा-कळवा स्थानकांदरम्यान सोहमचा दरवाजावरील ताबा सुटला आणि तो थेट खाली पडला. सोहम सध्या डोंबिवली येथे वास्तव्यास होता. अपघाताची माहिती मिळताच रेल्वे पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. पडलेल्या सोहमला तातडीने रुग्णालयात हलवण्यात आले. मात्र, उपचारापूर्वीच वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्याला मृत घोषित केले. सोहमच्या निधनाची बातमी समजताच त्याच्या कुटुंबावर आणि मित्रपरिवारावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. या घटनेमुळे मध्य रेल्वेवरील गर्दीचा प्रश्न आणि प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. विशेषतः सकाळच्या आणि संध्याकाळच्या गर्दीच्या वेळी जीव धोक्यात घालून प्रवास करावा लागत असल्याने अशा दुर्घटनांचे सत्र थांबत नसल्याचे प्रवाशांकडून सांगण्यात येत आहे.
ठाण्यात बुधवारी नोंदवला जाणार निषेध
रोजच उशिराने धावणाऱ्या लोकल रेल्वे आणि त्यामुळे अतिगर्दी होऊन रेल्वे प्रवाशांचे मृत्यू होत आहे. आजही १२वीचा विद्यार्थी सोहम परीक्षेला जात असताना मृत्युमुखी पडला. तरीसुद्धा एकही रेल्वे अधिकाऱ्यावर कारवाई होत नाही. या घटनेचा निषेध करण्यासाठी बुधवारी (ता. ११) सकाळी ८ वाजता ठाणे रेल्वे स्थानकाबाहेर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याखाली काळे कपडे घालून जमण्याचे सर्व सामाजिक संघटना, जागरूक नागरिक रेल्वे प्रवासी संघटनांना आवाहन करण्यात आले असल्याची माहिती मुंबई रेल प्रवासी संघाचे उपाध्यक्ष सिद्धेश देसाई यांनी दिली.
