बारावीच्या विद्यार्थ्याचा लाेकलमधून पडून मृत्यू
बारावीच्या विद्यार्थ्याचा
लाेकलमधून पडून मृत्यू
कळवा, ता. १० (बातमीदार) : बारावीच्या परीक्षेसाठी मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या डाेंबिवलीतील विद्यार्थ्याचा मंगळवारी (ता. १०) ८.३० च्या सुमारास लाेकलमधून पडून मृत्यू झाला. मुंब्रा आणि कळवादरम्यानही घटना घडली असून सोहम काथारे (वय १८) असे या विद्यार्थ्याचे नाव आहे. लाेकलला प्रचंड गर्दी असल्यामुळे दरवाजात उभा असताना त्याचा ताेल जाऊन ताे खाली पडला.
सोहम हा डोंबिवलीत वास्तव्यास होता. अपघाताची माहिती मिळताच रेल्वे पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. जखमी सोहम याला तातडीने रुग्णालयात हलवण्यात आल; मात्र उपचारांपूर्वीच डाॅक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. बारावीच्या परीक्षेला जात असताना काथारे कुटुंबीयांवर दु:खाचा डाेंगर काेसळल्याने सर्वत्र हळहळ व्यक्त केली जात आहे. या घटनेनंतर पुन्हा लाेकल गर्दीचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. साेहमच्या मृत्यूच्या निषेधार्थ बुधवारी (ता. ११) सकाळी ८ वाजता ठाणे रेल्वेस्थानबाहेर सामाजिक संघटना, जागरूक नागरिक रेल्वे प्रवासी काळे कपडे घालून आंदाेलन करणार असल्याचे मुंबई रेल प्रवासी संघाचे उपाध्यक्ष सिद्धेश देसाई यांनी सांगितले.
