कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरूच!
लेखी आश्वासन न मिळाल्याने आंदोलनावर ठाम
मुंबई, ता. १० : स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) व जलजीवन मिशन अंतर्गत कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन, सेवा-सुरक्षा व सामाजिक संरक्षण आदी मागण्यांसाठी आझाद मैदानात गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू आंदोलनानंतर या विभागाकडून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित काही मागण्यांना मंगळवारी (ता. १०) तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली; मात्र रात्री उशिरापर्यंत विभागाकडून लेखी आश्वासन न मिळाल्याने तिसऱ्या दिवशीही बुधवारी (ता. ११) हे आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे महाराष्ट्र राज्य पाणी व स्वच्छता शासकीय कंत्राटी कर्मचारी कृती समितीकडून सांगण्यात आले.
महाराष्ट्र राज्य पाणी व स्वच्छता शासकीय कंत्राटी कर्मचारी कृती समितीकडून आपल्या विविध मागण्यांसाठी राज्यातील सुमारे २०० कर्मचाऱ्यांनी आझाद मैदानावर आंदोलन पुकारले आहे. याच पार्श्वभूमीवर आज मंत्रालयात विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन यांच्यासोबत कृती समितीच्या शिष्टमंडळाची चर्चा झाली, त्यानंतर सचिवांकडून समितीने सादर केलेल्या निवेदनातील काही मागण्या तत्त्वतः मान्य केल्याचे आश्वासन दिले; मात्र यासाठीचे लेखी आश्वासन न मिळाल्याने हे आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार केला असल्याची समितीकडून सांगण्यात आले. मंत्रालयात झालेल्या बैठकीला कृती समितीचे अध्यक्ष रमाकांत गायकवाड, कार्याध्यक्ष सचिन जाधव, उपाध्यक्ष ऋषिकेश शिलवंत, उपाध्यक्ष बंडू हिरवे, निखिल रोंदळकर, मोक्षदा बारसकर, प्रवीण तेलतुंबडे आदींचा समावेश होता, अशी माहितीही या वेळी देण्यात आली.
पाच महिन्यांपासून उपासमार
राज्यातील ग्रामीण भागात स्वच्छता, पाणीपुरवठा, जनजागृती, क्षमता बांधणी आणि घराघरात नळजोडणी (हर घर जल) यांसारख्या महत्त्वाच्या योजनांची अंमलबजावणी करणाऱ्या हजारो कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे गेल्या ऑक्टोबर २०२५ पासून पगार झाले नाहीत, परिणामी या कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीचीही वेळ आल्याचे समितीने सांगितले. त्यातच विभागातील काही अधिकारी जाणीवपूर्वक वरिष्ठांची दिशाभूल करून कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप कृती समितीकडून करण्यात आला आहे.
