आरोपीची कारागृहात ‘गांधीगिरी’
न्यायालयाकडून आरोपीच्या शिक्षेत सूट
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १० : लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणात कारागृहात शिक्षा भोगत असलेल्या एका आरोपीच्या गांधीगिरीची दखल घेऊन उच्च न्यायालयाने आरोपीच्या शिक्षेत नुकतीच कपात केली; मात्र त्याला दोषी ठरवण्याचा कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. आरोपी कारागृहात इतर गोष्टींबरोबरच, महात्मा गांधींचे विचार वाचणे, त्यावर निबंध लिहिणे आणि पुस्तकांचे विश्लेषण यावरील कार्यक्रमांमध्ये भाग घेतल्याने त्याला मिळालेली प्रमाणपत्रे विचारात घेऊन न्यायालयाने त्याला सुनावण्यात आलेली जन्मठेपेची शिक्षा १२ वर्षांपर्यंत कमी केली.
लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांच्या संरक्षणाच्या (पोक्सो) विशेष न्यायालयाने आरोपीला ठोठावलेली शिक्षा योग्यच आहे, त्यात कोणतीही चूक आढळली नाही. त्यानुसार आरोपी आधीच नऊ वर्षांहून अधिककाळ कारागृहात आहे. गुन्हा घडला त्याआधी त्याची कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नव्हती आणि कोरोना काळातही त्याला जामिनावर सोडले नसल्याचेही निरीक्षण न्या. सारंग कोतवाल आणि न्या. संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने नोंदवले आणि आरोपीच्या शिक्षेचा कालावधी जन्मठेपेवरून १२ वर्षांपर्यंत कमी करण्याचे आदेशही दिले. दुसरीकडे, पुस्तकांचे विश्लेषण, निबंध स्पर्धेत सहभाग आणि महात्मा गांधींच्या विचारांचा अभ्यास केल्याबद्दल आरोपीला विविध संस्थांनी दिलेली प्रमाणपत्रेही न्यायालयाने विचारात घेतली. या प्रमाणपत्रांचा विचार केल्यास आरोपीच्या शिक्षेत काही प्रमाणात उदारता दाखवावी लागेल. गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेता, त्याला किमान १० वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. तथापि, १२ वर्षांची शिक्षा न्यायाच्या निकषांवर बसत असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले. तथापि, सरकारी वकिलांनी आपला खटला न्यायालयात सिद्ध केला आहे. साक्षीदारांचे पुरावे विचार केल्यास, पाच वर्षांच्या लहान मुलीच्या मनात आरोपीविरुद्ध कोणताही राग असेल किंवा ती खोटी कहाणी रचेल अशी शक्यता कमीच आहे, असेही न्यायालयाने त्याची शिक्षा कायम ठेवताना आदेशात नमूद केले.
काय प्रकरण?
घाटकोपरस्थित चाळीतील रहिवासी असलेल्या आरोपीने डिसेंबर २०१६ मध्ये शेजारी राहणाऱ्या पाच वर्षांच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार केला. त्या वेळी तो २० वर्षांचा होता. पुढे, २०२० मध्ये त्याला विशेष पोक्सो न्यायालयाने दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावल्यानंतर आरोपीने २०२३ मध्ये उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.