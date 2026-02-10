तरुणावर ब्लेडने हल्ला; एकास अटक
तरुणावर ब्लेडने हल्ला; एकास अटक
ठाणे : मुंब्रा रेल्वे स्थानक परिसरात मोबाईल चोरीचा आरोप करत एका तरुणाला बेदम मारहाण करत त्याच्यावर ब्लेडने हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना सोमवारी (ता. ९) घडली. याप्रकरणी लोहमार्ग पोलिसांनी इमरान सनवर शेख उर्फ इमु (वय ३२) याला अटक केली असून, त्याच्या फरार साथीदाराचा शोध सुरू आहे.
डोंबिवली पूर्व येथे राहणारे जखमी तथा तक्रारदार गमडाराम हिंदुराम देवासी (वय ३०) यांनी दिलेल्या तक्रारीत, सदर तरुण डोंबिवली येथील रॉयल इंटरनॅशनल स्कूलच्या कॅन्टीनमध्ये नोकरी करतो. ते ९ फेब्रुवारी रोजी आपल्या मित्राला भेटण्यासाठी मुंब्रा रेल्वे स्थानकावर आले होते. कल्याण बाजूकडील पादचारी पुलावर मित्राची वाट पाहत असताना दोन अनोळखी इसम त्याच्याजवळ आले. ‘तू इथे मोबाईल चोरी केली आहेस, तो आम्हाला दे’ असे म्हणत त्यांनी त्याच्यावर अचानक हल्ला चढवला. या दोघांपैकी एकाने जवळील ब्लेडने तक्रारदार गमडाराम यांच्या डाव्या तळहातावर तसेच उजव्या हाताच्या कोपराजवळ वार करून जखमी केले. झटापटीदरम्यान त्याच्या मानेवर नख्यांचे ओरखडेही उमटले, तर दुसऱ्या इसमाने त्याला हाताने चापट्या मारत मारहाण केली. ते दोघे दारूच्या नशेत असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. या घटनेची माहिती मिळताच ड्युटीवरील रेल्वे पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी तत्काळ भांडण सोडवत आरोपींचा पाठलाग केला. मात्र, त्यातील एक जण पळून गेला, तर ब्लेडने हल्ला करणाऱ्या इमरान शेख याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले. जखमी गमडाराम याला तत्काळ उपचारासाठी कळवा येथील छत्रपती शिवाजी रुग्णालय येथे दाखल करण्यात आले. याप्रकरणी ठाणे लोहमार्ग पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर इमरान याला अटक करण्यात आली. त्याच्या साथीदाराचे नाव ‘बटला’ असून त्याचा संपूर्ण पत्ता माहीत नसल्याचे त्याने पोलिसांना सांगितले आहे.
याप्रकरणी पुढील तपास वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अर्चना दुसाने यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे.
