संख्याबळ असूनही महापौरपद गमावण्याची नामुष्की
चंद्रपुरातील अंतर्गत वादामुळे काँग्रेस नेतृत्वाच्या मर्यादा उघड
विनोद राऊत : सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ : काँग्रेसमधील अंतर्गत संघर्षामुळे सर्वाधिक जागा जिंकूनही चंद्रपूर महापालिकेत भाजपचा महापौर विराजमान झाला. यानिमित्ताने काँग्रेसमधील अंतर्गत वाद टोकाला गेल्याची बाब समोर आली. त्यातच या सर्व घडामोडींमधून काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांच्या नेतृत्वाच्या मर्यादाही ठळकपणे समोर आल्या असून, या वादात काँग्रेस हायकमांडही ओढले गेल्याने दिल्लीकरांना नामुष्कीला सामोरे जावे लागले आहे.
भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांतील अंतर्गत कलहामुळे चंद्रपूर महापालिकेची निवडणूक विशेष गाजली. माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची कोंडी करण्यासाठी आमदार जोरगेरवार यांच्या माध्यमातून प्रयत्न झाले. भाजपमधील अंतर्गत गटबाजीचा फायदा घेत काँग्रेसचे सर्वाधिक २७ नगरसेवक निवडून आले; सोबत स्थानिक आघाडीसह ४ जण सदस्य असे ३१ संख्याबळ होता. मात्र या विजयानंतर काँग्रेसमधील धानोरकर-वडेट्टीवार गटातील संघर्ष अधिक तीव्र झाला. त्याची परिणती म्हणजे परिस्थिती अनुकूल असतानाही अखेर भाजपचा महापौर बसला. ठाकरेंच्या शिवसेनेने भाजपला मदत केल्यामुळे तसेच वंचित बहुजन आघाडीचा नगरसेवक गैरहजर राहिल्यामुळे भाजपचा महापौर निवडून आला. घोडेबाजार करून भाजपने हा विजय मिळवल्याचा आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सपकाळ यांनी केला आहे.
नेतृत्वाचे अपयश!
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतील निर्णय प्रक्रियेचे सर्व अधिकार काँग्रेस हायकमांडने प्रदेशाध्यक्षांकडे सोपवले होते. प्रदेशाध्यक्षांच्या हस्तक्षेपानंतरही धानोरकर-वडेट्टीवार गटातील वाद मिटू शकला नाही. अखेर इच्छा नसताना काँग्रेस हायकमांडला या प्रकरणात पडावे लागले. दिल्लीमध्ये दोन बैठका, ऑनलाइन कॉन्फरन्स झाल्या; तरीही अंतर्गत वाद मिटला नाही. या संपूर्ण घटनाक्रमामुळे काँग्रेस हायकमांडची अकारण नाचक्की झाल्याचे दिल्लीतील नेत्यांचे म्हणणे आहे. सर्व अधिकार देऊनही स्थानिक पातळीवरील पक्षांतर्गत वाद प्रदेशाध्यक्षांना मिटवता आला नाही, याबाबत आता सवाल उपस्थित केला जात आहे.
सत्ताधाऱ्यांवर अपयशाचे खापर
२०२९चे लक्ष्य ठेवून पक्षाची वाटचाल सुरू असल्याचे दावे काँग्रेसकडून केले जात आहेत. मात्र प्रत्यक्षात स्वबळावर लढताना अनेक मोठ्या शहरांत काँग्रेसने पालिकेतील आपले अस्तित्व गमावले आहे. नुकत्याच झालेल्या १२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीत सहा जिल्ह्यांत काँग्रेसला शून्य जागा मिळाल्या आहेत; मात्र या अपयशाचे आत्मचिंतन न होता केवळ सत्ताधाऱ्यांवर अपयशाचे खापर फोडून पक्ष मजबूत होणार कसा, हा प्रश्नही काँग्रेसच्या नेत्यांकडून विचारला जात आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेत पक्षाचा पाया कमजोर झाल्यावर लोकसभा, विधानसभेत दमदार कामगिरी कशी होणार, हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे.
काँग्रेसमध्ये कोणतीही फाटाफूट झालेली नाही. निवडणुकीचा अहवाल पक्ष निरीक्षकांकडून मागवण्यात येईल व नंतर त्यावर सखोल चर्चा केली जाईल.
- हर्षवर्धन सपकाळ, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष
प्रदेशाध्यक्षांना इतर वरिष्ठ नेत्यांचे अपेक्षित सहकार्य मिळताना दिसत नाही, त्यांच्या सूचनांकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. जबाबदारीच्या तत्त्वाचा पक्षात अभाव आहे. त्यामुळे ‘एकला चलो रे’ नव्हे, एक टीम म्हणून काम केल्याशिवाय काँग्रेसची वाटचाल शक्य नाही.
- हेमंत देसाई, राजकीय विश्लेषक
