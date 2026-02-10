खडसे कुटुंबीयांना तूर्तास दिलासा
भाेसरीप्रकरणी आरोप निश्चितीला न्यायालयाची स्थगिती
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १० : पुण्यातील भोसरी जमीन खरेदी घोटाळ्याप्रकरणी माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) नेते एकनाथ खडसे कुटुंबीयांविरुद्ध सुरू केलेल्या आरोप निश्चितीच्या प्रक्रियेला पुढील सुनावणीपर्यंत उच्च न्यायालयाने मंगळवारी (ता. १०) स्थगिती दिली. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे खडसे कुटुंबीयांना तूर्तास दिलासा मिळाला आहे.
खडसे आणि कुटुंबीयांनी या प्रकरणातून दोषमुक्त करण्याची केलेली मागणी विशेष सत्र न्यायालयाने गेल्या महिन्यात फेटाळली होती. खडसे यांच्यासह पत्नी मंदाकिनी आणि जावई गिरीश चौधरी यांना आरोप निश्चितीच्या प्रक्रियेसाठी न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले होते. त्या निर्णयाला खडसे कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते आणि आरोप निश्चितीच्या प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर न्या. अश्विन भोबे यांच्या एकलपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने खडसेंसह पत्नी आणि जावयाला अंतरिम दिलासा देताना पुढील सुनावणीपर्यंत आरोप निश्चितीच्या प्रक्रियेला सुरू करू नये, असेही आदेशात नमूद केले. त्यासोबतच प्रकरणाच्या सुनावणीला खडसे दाम्पत्य विशेष न्यायालयात अनुपस्थित राहिल्यामुळे न्यायालयाने त्यांच्याविरुद्ध अजामीनपात्र अटक वॉरंट बजावले होते. ते रद्द करण्यासाठी त्यांना स्वतः न्यायालयात हजर राहावे लागेल, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.
