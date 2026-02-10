प्रत्येक पोलीस ठाण्यात आता अँटी नार्कोटिक्स टास्क सेल
नवी मुंबईतील पोलिस ठाण्यात
अँटी नार्कोटिक्स टास्क सेल तैनात
नवी मुंबई, ता. १० (वार्ताहर) : शहरातील अमली पदार्थांची बेकायदेशीर विक्री, तसेच वाढता धोका कायमचा मोडीत काढण्यासाठी नवी मुंबई पोलिसांनी आता कंबर कसली आहे. अमली पदार्थ विरोधी कारवायांना नवी मुंबई पोलिसांनी अधिक वेग आणि प्रभावी स्वरूप देण्यासाठी प्रत्येक पोलिस ठाणे स्तरावर अँटी नार्कोटिक्स टास्क सेल (एएनटीसी) स्थापन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या सेलमुळे आता ड्रग्ज माफियावर पोलिसांची करडी नजर राहणार असून, स्थानिक पातळीवर तातडीने कारवाई करणे यामुळे शक्य होणार आहे.
अमली पदार्थांच्या वाढत्या धोक्याला रोखण्यासाठी केवळ मुख्य अमली पदार्थ विरोधी कक्षावर अवलंबून न राहता, स्थानिक पोलिसांना सक्षम करण्याच्या उद्देशाने प्रत्येक पोलिस ठाणे स्तरावर अँटी नार्कोटिक्स टास्क सेल (एएनटीसी) स्थापन करण्यात येत आहे. स्थानिक स्तरावर अमली पदार्थांची विक्री आणि साठा करणाऱ्यांची माहिती गोळा करणे. माहिती मिळताच वरिष्ठ कार्यालयाच्या आदेशाची वाट न पाहता तत्काळ गस्त घालणे. गुह्यांचा तपास अधिक तांत्रिक आणि कायदेशीरदृष्ट्या भक्कम करणे. तसेच जफ्त केलेल्या मुद्देमालाची कायदेशीर साखळी सुरक्षित ठेवून गुन्हेगारांना शिक्षा मिळवून देणे, ही प्रमुख कामे या टास्क सेलची राहणार आहेत. नवी मुंबईला अमली पदार्थमुक्त करणे हे सर्वोच्च असून, अँटी नार्कोटिक्स टास्क सेलच्या माध्यमातून पोलिसांचे जाळे अधिक विस्तारले आहे. आता प्रत्येक पोलिस ठाण्यात एक विशेष पथक फक्त अमली पदार्थांच्या विरोधात काम करणार आहे, नागरिकांनीही आपल्या परिसरात अशा काही अवैध हालचाली आढळल्यास न घाबरता पोलिसांना संपर्क साधण्याचे आवाहन पोलिसांकडून करण्यात आले आहे.
नवी मुंबईतील प्रत्येक पोलिस ठाण्यात हे कक्ष वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक यांच्या मार्गदर्शनाखाली कार्य करेल, तर पोलिस निरीक्षक (गुन्हे) यांच्याकडे या सेलची थेट जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. हे पथक थेट मुख्य अमली पदार्थ विरोधी कक्षाशी समन्वय राखून काम करणार आहे.
- मिलिंद भारंबे (पोलिस आयुक्त, नवी मुंबई.)
