भाजप नेते जेएम म्हात्रे यांच्या मालमत्तेवर इडीची टाच
जे. एम. म्हात्रे यांच्या
मालमत्तेवर ईडीची टाच
सरकारी जमिनीवर ताबा मिळवल्याचा आरोप
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. १० : भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि उद्योगपती जे. एम. म्हात्रे यांच्या मालमत्तेवर अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) टाच आणली. सरकारी वनजमिनीचा बेकायदा ताबा मिळवणे, महसूल नोंदींमध्ये फेरफार करणे आणि त्याद्वारे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून कोट्यवधींचा मोबदला लाटणे, असे गंभीर आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आले आहेत. आतापर्यंत ईडीने म्हात्रे यांच्याशी संबंधित सुमारे ६९.४७ कोटींच्या मालमत्तांवर कारवाई केली आहे.
म्हात्रे यांची ‘जे. एम. म्हात्रे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.’ या कंपनीचे संचालक असून, ही कंपनी रस्तेबांधणी, पूल, रेल्वे प्रकल्प आणि बंदरांशी संबंधित कामात मोठी कंत्राटदार आहे. कंपनीचा वार्षिक महसूल सुमारे १,५०० कोटींपर्यंत आहे. पनवेल तालुक्यातील मौजा वहाळ येथील काही जमिनीवरून ईडीने ही कारवाई केली आहे. ही जमीन मूळची हैदराबादच्या निजामाची होती. १९६२च्या सुमारास ती सय्यद मोहम्मद अब्दुल हमीद कादरी नावाच्या व्यक्तीकडे हस्तांतरित करण्यात आली; मात्र ते हस्तांतरण संशयास्पद मानले जाते. १९७५मध्ये महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील पर्यावरण रक्षणासाठी खासगी वनजमिनींचे सरकारीकरण करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार या जमिनींचा ताबा वन विभागाकडे देण्यात आला. ईडीच्या दाव्यानुसार ही जमीन वन विभागाची असतानाही म्हात्रे आणि त्यांच्या साथीदारांनी अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून सरकारी नोंदींमध्ये बदल केले आणि आपली नावे टाकली.
---
वन विभागाच्या तक्रारीवरून कारवाई
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला रस्ते प्रकल्पांसाठी जमिनीची गरज होती. म्हात्रे आणि कादरी यांनी स्वतःला या जमिनीचे मालक म्हणून सादर केले. प्राधिकरणाने या जमिनीचा मोबदला म्हणून मोठी रक्कम अदा केली. याप्रकरणी उरण वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांनी पनवेल पोलिस ठाण्यात सप्टेंबर २०२४मध्ये तक्रार दाखल केली. त्याआधारे ईडीने तपास करून एन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट (ईसीआयआर) दाखल केला.
----
मोबदल्यातून मालमत्ता खरेदी
१७ जून २०२५ला ईडीने पनवेल, दादर आणि नवी मुंबईतील म्हात्रे यांच्या निवासस्थानी आणि कार्यालयांवर छापे टाकले. या वेळी सुमारे १६.५० लाख रुपयांची बेहिशोबी रोकड जप्त करण्यात आली. तसेच कंपन्यांची बँकेतील रोकड, मुदत ठेवी आणि म्युच्युअल फंडातील एकूण ४४ कोटींची मालमत्ता गोठवण्याचे आदेश देण्यात आले. ईडीने १२ जानेवारी २०२६ला म्हात्रे यांच्या पाच स्थावर मालमत्तांवर तात्पुरती जप्ती आणली. या मालमत्ता गुन्ह्यातून मिळालेल्या पैशातून खरेदी केल्या गेल्या असल्याचा प्राथमिक संशय व्यक्त करण्यात आला.
