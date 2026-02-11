स्टंटबाजी करणाऱ्या वाहनचालकांवर कारवाई
डोंबिवली-माणकोली पुलावर तरुणांची स्टंटबाजी
भरधाव कारचालकांवर पोलिसांची कारवाई
कल्याण, ता. ११ (वार्ताहर) : डोंबिवलीतील मोठागांव ते माणकोली उड्डाणपुलावर जीवघेणी स्टंटबाजी आणि भरधाव वेगात रेसिंग करणाऱ्या टवाळखोर वाहनचालकांवर विष्णुनगर पोलिस आणि शहर वाहतूक शाखेने (डोंबिवली उप विभाग) धडक कारवाई केली आहे. समाजमाध्यमांवर या स्टंटबाजीचे व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर पोलिसांनी तातडीने दखल घेत संबंधितांच्या मुसक्या आवळल्या आहेत.
गेल्या काही दिवसांपासून मोठागाव-माणकोली उड्डाणपुलावर महागड्या गाड्यांमधून स्टंटबाजी करण्याचे प्रमाण वाढले होते. याचे व्हिडिओ प्रसारमाध्यमांवर प्रसारित झाल्यानंतर नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला होता. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक राम चोपडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली विष्णुनगर पोलिसांनी या व्हिडिओंच्या आधारे गाड्यांचे क्रमांक शोधून कारवाईचा बडगा उगारला.
पियुष म्हात्रे (वय २१) याच्यावर कारवाई करून १,५०० रुपये दंड आणि जुनी ३,५०० रुपयांची थकबाकी, असा एकूण ५,००० रुपये दंड वसूल करण्यात आला. वेदांत सावंत (वय १८) याच्यावर मोटार वाहन कायदा कलम १८४ नुसार कारवाई करण्यात आली. प्रदीप ढाकणे (वय २१) याच्यावरही गुन्हा दाखल केला आहे.
पोलिसांचा इशारा
रेसिंगचे व्हिडिओ शूट करणाऱ्या विशाल दिनेश विश्वकर्मा (वय २२) आणि कृष्णा जितेंद्र विश्वकर्मा (वय १९) यांच्यावर करण्यात आली आहे. ही कारवाई विष्णुनगर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक राम चोपडे, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक प्रशांत मोरे, सचिन लोखंडे आणि त्यांच्या पथकासह शहर वाहतूक शाखा डोंबिवलीच्या टीमने संयुक्तपणे केली. सार्वजनिक रस्त्यावर स्टंटबाजी करून स्वतःचा आणि इतरांचा जीव धोक्यात घालणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही. अशा प्रकारची स्टंटबाजी आढळल्यास कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशारा पोलिसांनी दिला आहे.
