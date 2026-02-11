केंद्रीय अर्थसंकल्पावर विशेष चर्चासत्र
विकसित भारतासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्प महत्त्वपूर्ण
डोंबिवलीतील विशेष चर्चासत्रात मान्यवरांचा सूर
डोंबिवली, ता. ११ : इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडियाच्या वेस्टर्न इंडिया रिजनल कौन्सिलचे नवनियुक्त अध्यक्ष सीए केतन सैय्या, उपाध्यक्ष सीए पियूष चांडक आणि सचिव सीए जीनल सावला यांनी नुकतीच कल्याण-डोंबिवली शाखेला अधिकृत भेट दिली. या भेटीचे औचित्य साधून उल्हासनगर सीपीई स्टडी सर्कलतर्फे शहाड येथील रिजन्सी अँटीलिया सभागृहात ‘केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६’वर विशेष चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते.
याप्रसंगी सभासदांना मार्गदर्शन करताना सीए केतन सैय्या यांनी यंदाचा अर्थसंकल्प ‘विकासाभिमुख’ असल्याचे स्पष्ट केले. त्यांनी आपल्या भाषणात महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर प्रकाश टाकला. नवीन आयकर कायदा आणि त्यातील प्रस्तावित दुरुस्त्यांची माहिती दिली. तसेच रुपयाची घसरण, शेअर बाजारावरील दबाव आणि उद्योग क्षेत्रापुढील आव्हानांवर सविस्तर चर्चा केली. उद्योगांनी केवळ शासकीय मदतीवर अवलंबून न राहता जागतिक स्पर्धेसाठी सज्ज होऊन स्वावलंबी होण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले. एमएसएमई, उत्पादन आणि सेमीकंडक्टर क्षेत्रातील सुधारणा देशाच्या प्रगतीला वेग देणाऱ्या ठरतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
भारताची अर्थव्यवस्था जागतिक स्तरावर अग्रेसर
कार्यक्रमात सुप्रसिद्ध आर्थिक अभ्यासक सीए दिव्यांग ठक्कर यांनी ‘केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६’ वर विशेष व्याख्यान दिले. ‘‘जागतिक स्तरावर अस्थिरतेचे वातावरण असतानाही भारताची अर्थव्यवस्था सर्वाधिक वेगाने वाढत आहे. आज जगाच्या एकूण विकासदरात भारताचे योगदान इतके मोठे आहे की, भारताला वगळल्यास जगाचा विकासदर अत्यल्प राहील,’’ असे परखड मत त्यांनी व्यक्त केले.
विविध उपक्रमांनी रंगली ब्रँच भेट
या अधिकृत भेटीदरम्यान दिवसभर भरगच्च कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. यामध्ये प्रामुख्याने महिला सभासदांसाठी विशेष संवाद सत्र, ब्रँचच्या माजी अध्यक्षांसोबत धोरणात्मक बैठक, पर्यावरणाचा संदेश देण्यासाठी स्मरणार्थ वृक्षारोपण, ६० वर्षांवरील ज्येष्ठ तसेच नवीन सभासदांशी थेट संवाद, सामाजिक क्षेत्रात उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्या सभासदांचा गौरव आणि पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. या यशस्वी कार्यक्रमाला आयसीएआय कल्याण-डोंबिवली शाखेचे अध्यक्ष सीए राकेश अग्रवाल, उपाध्यक्ष सीए अमित मोहरे, खजिनदार सीए विपुल शाह यांच्यासह समिती सदस्य आणि २०० हून अधिक चार्टर्ड अकाउंटंट्स उपस्थित होते.
