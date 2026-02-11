टिळक नगर रेल्वे स्थानक मार्गावर अनधिकृत वाहनतळ
टिळक नगर रेल्वे स्थानक मार्गावर अनधिकृत वाहनतळ
वाहतूक विभागाचे दुर्लक्ष
जीवन ताबे ः सकाळ वृत्तसेवा
चेंबूर, ता. ११ : टिळक नगर रेल्वे स्थानक ते बेंद्रे चौक या मार्गावरील दोन्ही बाजूंना अनधिकृतपणे रिक्षा आणि इतर वाहने उभी केली जात असल्याने या रस्त्याला अक्षरशः वाहनतळाचे स्वरूप आले आहे. वाहतूक पोलिसांकडून सर्रास दुर्लक्ष होत असल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.
हार्बर मार्गावरील टिळक नगर हे महत्त्वाचे रेल्वे स्थानक असून, परिसरात गोदरेज वसाहत तसेच अन्य जीर्ण इमारतींचा पुनर्विकास मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. त्यामुळे येथे लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. मात्र, वाढत्या वर्दळीच्या तुलनेत वाहतूक व्यवस्थेचे नियोजन अपुरे पडत असल्याचे दिसून येत आहे.
रिक्षाचालक दिवसभर आपली वाहने स्थानक ते बेंद्रे चौक मार्गावर उभी करतात. त्याचबरोबर पुनर्विकास प्रकल्पांमधील बांधकाम साहित्य वाहून नेणारे ट्रक, अनधिकृत वाहनचालक, फेरीवाले आणि खाद्यपदार्थ विक्रेतेही बिनधास्त वाहने उभी करीत असल्याने प्रवाशांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे, असा आरोप स्थानिकांनी केला आहे. या मार्गावर काही वाहने महिनोन्महिने जागेवरून हलत नाहीत. दुतर्फा पार्किंगमुळे रस्ता अरुंद झाला असून, ज्येष्ठ नागरिक, महिला आणि गरोदर महिलांना चालताना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.
स्थानिक प्रवाशांनी वाहतूक विभागाकडे अनेकदा तक्रारी दाखल केल्या असूनही कारवाई होत नसल्याचा आरोप आहे. वाहनचालकांना समज दिल्यास अरेरावीची भाषा वापरली जात असल्याची तक्रारही नागरिकांनी केली आहे. यासंदर्भात वाहतूक विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही. अनधिकृत पार्किंगवर तातडीने कारवाई झाली नाही, तर अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. वाहतूक प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन योग्य ती उपाययोजना करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
‘नो पार्किंग झोन’ घोषित करा!
सेव्ह सामाजिक संस्थेचे सचिव ॲड. विशाल गायकवाड यांनी या मार्गाला तातडीने ‘नो पार्किंग झोन’ घोषित करून कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
या मार्गावरून चालताना खूप अडचण होते. फुटपाथ मोकळे करून अनधिकृत वाहने हटवावीत अन्यथा आंदोलन करावे लागेल.
- गौतम मोरे, प्रवासी
अनधिकृत पार्किंगमुळे सर्वसामान्यांना त्रास सहन करावा लागत आहे. प्रशासनाने तातडीने कारवाई करावी.
– अहमद मालिम (समाजसेवक)
