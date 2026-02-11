डोंबिवलीतील शिक्षक डॉ.सुनील खर्डीकर सन्मानित
अॅडव्हांटेज विदर्भ परिषदेत डॉ. सुनील खर्डीकर सन्मानित
चीनच्या प्रतिनिधींच्या हस्ते गौरव
कल्याण, ता. ११ (बातमीदार) : विदर्भाला जागतिक गुंतवणुकीचा ‘हब’ बनवण्याच्या उद्देशाने नागपूर येथे आयोजित केलेल्या ‘अॅडव्हांटेज विदर्भ २०२६’ या आंतरराष्ट्रीय व्यवसाय परिषदेत डोंबिवलीचे ख्यातनाम शिक्षणतज्ज्ञ आणि उद्योजक डॉ. सुनील खर्डीकर यांचा विशेष सन्मान केला. व्यावसायिक क्षेत्रातील त्यांच्या उल्लेखनीय आणि यशस्वी कारकिर्दीची दखल घेत, चीनचे प्रतिनिधी कीन जाय यांच्या हस्ते त्यांना सन्मानित करण्यात आले.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी आणि राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ही परिषद मोठ्या उत्साहात पार पडली. या सोहळ्यात जगभरातील उद्योगपतींनी विदर्भाच्या क्षमतेवर विश्वास दर्शवत लाखो कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार केले आहेत. यामुळे विदर्भाच्या औद्योगिक विकासाला जागतिक स्तरावर नवी ओळख मिळणार आहे.
डोंबिवलीतील प्रसिद्ध ‘खर्डीकर क्लासेस’चे संचालक आणि अनुभवी व्यावसायिक डॉ. सुनील खर्डीकर यांनी या परिषदेत उपस्थित राहून विदर्भाच्या भविष्यातील प्रगतीबद्दल आनंद व्यक्त केला. सन्मानाला उत्तर देताना ते म्हणाले की, या परिषदेतून होणाऱ्या ऐतिहासिक गुंतवणुकीमुळे येत्या पाच वर्षांत सुमारे पाच लाख प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होतील. रोजगाराच्या या संधींमुळे स्थानिक तरुणांना कामासाठी इतर शहरात जावे लागणार नाही आणि त्यांचे स्थलांतर कायमचे थांबेल.
स्थानिक तरुणांसाठी सुवर्णसंधी
विदर्भ आता केवळ कृषी क्षेत्रापुरता मर्यादित न राहता, उद्योगांचे केंद्र बनत आहे. डॉ. खर्डीकर यांचा झालेला हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील गौरव डोंबिवली आणि कल्याण परिसरातील शैक्षणिक व व्यावसायिक वर्तुळासाठी अभिमानास्पद मानला जात आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.