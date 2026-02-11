प्रदूषणाने पालघरवासी बेजार
प्रदूषणाने पालघरवासी बेजार
जनता दरबारात पालकमंत्र्यांकडे तक्रारींचा पाऊस
पालघर, ता. ११ ः जिल्ह्यातील तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्प, डहाणू औष्णिक विद्युत प्रकल्पातील प्रदूषणाचा मुद्दा गाजत असताना तारापूर औद्योगिक वसाहतीमधील रासायनिक कारखान्यांमधील प्रदूषणाने शेतीबरोबर आरोग्य संकटात सापडल्याने पालघरवासी बेजार झाले आहेत.
पालकमंत्री गणेश नाईक यांच्या जनता दरबारात प्रदूषणामुळे त्रस्त नागरिकांच्या तक्रार अर्जांनी वेधले. पालघर जिल्ह्याची परिस्थिती प्रदूषणामुळे अत्यंत भयावह झाली आहे. मानवी जीवन तसेच शेती धोक्यात आली आहे. बोईसर, तारापूर, वाडा, कुडूस, डहाणू, पालघर अशा भागांतील हवेची गुणवत्ता दिवसेंदिवस ढासळत चालली आहे. त्वचा रोग, वंध्यत्व, उच्च रक्तदाब, हृदयविकार, पक्षाघातसारख्या आजारांनी नागरिक त्रस्त आहेत. पालघरची ओळख असलेल्या चिकू आणि आंब्याच्या फळबागा प्रदूषित हवा आणि विषारी रसायनांमुळे संकटात सापडल्या आहेत. जमिनीची सुपीकता संपली असून, शेतमाल आणि फळबागांवर विचित्र रोगांच्या प्रादुर्भावामुळे शेतकऱ्यांसमोर विविध आव्हाने उभी ठाकली आहेत.
---------------------------------
उच्चस्तरीय चौकशीच्या मागण्या
- जागतिक आरोग्य संघटना किंवा टाटा मेमोरियलसारख्या संस्थांमार्फत अनुवांशिक आजारांची सखोल चौकशी व्हावी.
- कॅन्सर आणि पिढीजात आजारांवर उपचार करण्यासाठी जिल्ह्यात अद्ययावत सरकारी रुग्णालय तातडीने उभारावे.
- प्रदूषणाने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर करावे.
-------------------------------------------
प्रदूषणाचे गंभीर परिणाम पुढे येत असल्याने मानवी जीवन, शेती, पर्यावरण संकटात आहे. या संकटावर तातडीने उपाययोजनांची गरज आहे.
ः- वैभव वझे, वासगाव, डहाणू
