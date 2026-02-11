लाल मिरचीमुळे खिशाला झळ
खरीप हंगामातील पावसामुळे उत्पादनात घट
विक्रमगड, ता. ११ (बातमीदार)ः खरीप हंगामात पडलेल्या पावसामुळे मिरचीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. फुलोरा अवस्थेत पावसाने झोडपून काढल्याने फळगळ वाढल्याने लाल मिरचीच्या भावात सरासरी ३० टक्क्यांनी वाढ झाल्याने थेट परिणाम ग्राहकांच्या खिशावर झाला आहे.
लाल मिरचीचा जानेवारीपासून मेपर्यंत मुख्य हंगाम असतो. सुरुवातीपासूनच बाजारपेठेत आवक झाली नसल्याने भाव चढे आहेत. गेल्या वर्षी मिरचीचे उत्पादन मुबलक झाले होते. अख्ख्या हंगामात बेडगी मिरची प्रतिकिलो ३५० रुपयांपर्यंत विकली गेली नव्हती, परंतु यंदा परिस्थिती उलट असून, उत्पादन घटल्याने भावात सरासरी ३० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. परिणामी, राज्यभरात बेडगीसह विविध प्रकारच्या मिरचीची आवक मंदावली आहे.
---------------------------------------
सध्याचे भाव (प्रतिकिलो)
केडीएल बेडगी : ३०० ते ६०० रुपये
संकेश्वरी जवारी : १,१०० ते १,२०० रुपये
तेजा : २५० ते ३५० रुपये
गुंटूर : ३०० ते ३५० रुपये
सिजेंटा : ४०० ते ५०० रुपये
गरुडा : २५० ते ४०० रुपये
-------------------------------------
घरखर्चावर ताण
- किरकोळ बाजारात मिरची महागली आहे. घरगुती तसेच मसाला उद्योगासाठी लागणाऱ्या मिरचीच्या खरेदीवर परिणाम दिसून येत आहे. विक्रमगडसह परिसरातील किरकोळ व्यापाऱ्यांकडे ग्राहकांनी खरेदी करताना प्रमाण कमी केल्याचे चित्र आहे.
- सध्या काही व्यापारी जुना माल बाजारात आणत आहेत. त्यामुळे ग्राहकांनी मिरची खरेदी करताना दर्जा, रंग आणि गुणवत्ता तपासूनच खरेदी करावी. दरवाढीमुळे हॉटेल व्यावसायिक, मसाला गिरण्या आणि घरोघरी लोणचे, मसाले तयार करणाऱ्या महिलांवर अतिरिक्त आर्थिक ताण पडत आहे.
------------------------------------------
आठवडाभरात आवक वाढली नाही, तर भाव वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे यंदा लाल मिरची खरेदी करताना खिशाला फटका बसणार आहे.
-नीलेश औसरकर, व्यापारी
---------------------
सततच्या पावसामुळे यंदा मिरचीचे उत्पान घटले आहे. त्यामुळे भावात वाढ झाली असून, ग्राहकांनी आतापासूनच खरेदीसाठी हात आखडता घेतला आहे.
- नितीन वाडेकर, व्यापारी
