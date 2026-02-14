अर्जुन लोके यांचे निधन
शिवडी, ता. १४ (बातमीदार) ः राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे माजी संघटन सेक्रेटरी, कामगार शिक्षक, संघटनेच्या अनेक लढ्यात सक्रिय असलेले निष्ठावंत संघटक अर्जुन तातू लोके (८५) यांचे रविवारी (ता. ८) गोरेगाव पूर्व, गोकुळधाम येथील त्यांच्या राहत्या घरी निधन झाले. त्यांच्या पश्चात पत्नी, दोन मुलगे, एक मुलगी असा कुटुंब परिवार आहे. अर्जुन तातू लोके यांच्या निधनाने निष्ठावंत कुशल संघटक काळाआड गेले आहेत, अशा भावपूर्ण शब्दात राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे अध्यक्ष सचिन अहिर, सरचिटणीस गोविंदराव मोहिते यांनी श्रद्धांजली वाहिली. लोके हे क्षेत्रीय मराठा महासंघाचे अध्यक्ष होते. गोकुळधाम फेडरेशनचे विश्वस्त, सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाचे सल्लागार म्हणून त्यांनी यशस्वी कारकीर्द केली आहे. गोकुळधाम पतसंस्थेच्या स्थापनेत त्यांचा महत्त्वाचा वाटा होता. अनेक संस्था, संघटनांशी संबंध आलेल्या अर्जुन लोके यांचा संबंध होता.