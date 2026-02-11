महायुतीतील मतभेद चव्हाट्यावर
महायुतीतील मतभेद चव्हाट्यावर
रामचंदानी-लासी यांच्यात व्यासपीठावरच शाब्दिक चकमक
उल्हासनगर, ता. ११ (वार्ताहर) : उल्हासनगरच्या राजकारणात महायुतीतील तणाव अखेर सार्वजनिक व्यासपीठावर उफाळून आला. कॅम्प क्रमांक ५ येथील व्यापारी महापंचायत कार्यक्रमात ऐन भाषणादरम्यान झालेल्या वक्तव्यांमुळे भाजप आणि शिवसेना शिंदे गट यांच्यातील मतभेद चव्हाट्यावर आले. मुख्य व्यासपीठावरच ही शाब्दिक चकमक झाली.
मंगळवारी सायंकाळी व्यापारी महापंचायत यांच्या वतीने आयोजित कार्यक्रमाला महायुतीतील विविध पक्षांचे पदाधिकारी आणि नगरसेवक उपस्थित होते. भाषण करताना भाजप नेते प्रदीप रामचंदानी यांनी स्वीकृत नगरसेवकपदाच्या निवडीबाबत राजेश वधारिया यांनी शिवसेना शिंदे गट (टीओके) पक्षाचे मनोज लासी यांचे नाव सुचवण्यात आले असल्याचा उल्लेख करत त्यातील विरोधाभास अधोरेखित केला. यानंतर भर व्यासपीठावरच प्रदीप रामचंदानी आणि मनोज लासी यांच्यात शाब्दिक चकमक उडाली.
भाजप नेते प्रदीप रामचंदानी यांनी पुढे निवडणूक निकालांचा दाखला देत भाजपला ८५ हजार मते मिळाली, तर शिवसेना व इतर पक्षांना मिळून ६८ हजार मते मिळाल्याचे सांगितले. जर अंबरनाथप्रमाणे उल्हासनगरातही महापौर थेट जनतेतून निवडण्याची पद्धत असती, तर आज महापौर भाजपचा असता, असे त्यांनी ठामपणे म्हटले. या विधानानंतर मनोज लासी यांनी आक्षेप घेतल्याने दोघांमध्ये मुख्य व्यासपीठावरच शाब्दिक चकमक झाली.
पप्पू कलानी यांची मध्यस्थी
कार्यक्रमाचा सूर राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांकडे वळत असतानाच ज्येष्ठ नेते पप्पू कलानी यांनी हस्तक्षेप करत परिस्थिती नियंत्रणात आणली. शहराच्या विकासाच्या मुद्द्यावर बोला, अंतर्गत वाद सार्वजनिक करू नका, असा सल्ला देत त्यांनी दोन्ही बाजूंना शांत केले. त्यांच्या मध्यस्थीनंतर वातावरण निवळले असले तरी कार्यक्रमातील हा प्रसंग शहरात चर्चेचा विषय ठरला आहे.
