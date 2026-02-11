परीक्षार्थीं कोंडीत अडकण्याची भीती
परीक्षार्थी कोंडीत अडकण्याची भीती
मेट्रो कामामुळे अडथळे; प्रशासनाकडे तातडीच्या उपाययोजनांची मागणी
कल्याण, ता. ११ (बातमीदार): राज्यभरात मंगळवारपासून (ता. १०) इयत्ता १२वीच्या परीक्षेला सुरुवात झाली आहे. दरम्यान, कल्याण पूर्व भागात सुरू असलेल्या मेट्रोच्या कामामुळे निर्माण होणारी तीव्र वाहतूक कोंडी विद्यार्थ्यांसाठी डोकेदुखी ठरण्याची शक्यता आहे. विद्यार्थ्यांना परीक्षा केंद्रावर वेळेत पोहोचता यावे, यासाठी विशेष वाहतूक नियोजन करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे. यासंदर्भात कल्याण-डोंबिवली वाहतूक विभागाच्या वरिष्ठ पोलिस निरीक्षकांना दक्ष नागरिकांनी लेखी पत्र देऊन लक्ष वेधले आहे.
कल्याण पूर्व भागात मेट्रोचे काम सध्या युद्धपातळीवर सुरू आहे. यामुळे रस्ते अरुंद झाले असून, मुख्य मार्गांवर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागत आहेत. बोर्डाच्या नियमानुसार विद्यार्थ्यांना सकाळी १०:३० वाजता परीक्षा केंद्रावर उपस्थित राहणे बंधनकारक आहे. परीक्षा सकाळी ११:०० ते दुपारी २:०० या वेळेत होणार असल्याने सकाळच्या सत्रात विद्यार्थी आणि पालकांची मोठी धावपळ होत आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेता वाहतूक पोलिसांनी महत्त्वाच्या चौकांमध्ये अतिरिक्त बंदोबस्त तैनात करून रस्ता मोकळा ठेवावा, अशी विनंती करण्यात आली आहे.
वाहतूक पोलिसांचा मदतीचा हात
विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी वाहतूक विभागाने सकारात्मक पावले उचलली आहेत. प्रशासनाने ‘ट्राफिक रायडर्स’ उपक्रम कार्यान्वित केला असून, याद्वारे वाहतूक कोंडीत अडकलेल्या विद्यार्थ्यांना वाहतूक पोलिस स्वतःच्या दुचाकीवरून परीक्षा केंद्रापर्यंत सोडतील. महत्त्वाच्या ठिकाणी विशेष ग्रीन कॉरिडॉरसारखी व्यवस्था राबवण्याबाबत विचार सुरू आहे.
विद्यार्थ्यांसाठी हेल्पलाइन
जर कोणताही परीक्षार्थी वाहतूक कोंडीत सापडला, तर त्याने तातडीने ८२८६३००३०० या क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन वाहतूक विभागाने केले आहे.
प्रशासनाला आवाहन
विद्यार्थ्यांचे हे वर्ष करिअरच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे. केवळ वाहतूक कोंडीमुळे त्यांची परीक्षा चुकणे किंवा त्यांना मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागणे हे दुर्दैवी ठरेल. त्यामुळे प्रशासनाने या काळात वाहतूक व्यवस्था अत्यंत सुरळीत राहील याची खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन सामाजिक कार्यकर्ते कैलास शिंदे यांनी केले आहे.
