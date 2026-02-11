सानपाडा पूर्व–पश्चिम जोडणीसाठी प्रशस्त भुयारी मार्गाची गरज
सानपाडा पूर्व-पश्चिम जोडणीसाठी प्रशस्त भुयारी मार्गाची गरज
नियोजन असूनही अंमलबजावणीचा अभाव
नेरूळ, ता. ११ (बातमीदार) : नवी मुंबईतील उत्तम नियोजनाचे उदाहरण मानल्या जाणाऱ्या सानपाडा परिसरात वाढती वाहतूक ही मोठी समस्या ठरत आहे. सानपाडा रेल्वे स्थानकाच्या पूर्व व पश्चिम भागांना जोडणारा सध्याचा भुयारी मार्ग हा एकमेव पर्याय असून, तो अपुरा पडत आहे. एका बाजूला एपीएमसी मार्केट व ठाणे-बेलापूर मार्ग, तर दुसऱ्या बाजूला पाम बीच मार्ग व घनदाट रहिवासी वस्ती असल्याने येथे वाहनांची प्रचंड वर्दळ असते. सकाळी व संध्याकाळी या अरुंद भुयारी मार्गात तासन्तास वाहतूक कोंडी होत असून, प्रवाशांचा वेळ व इंधन वाया जात आहे.
अनेकदा वाहनचालक, प्रवासी व पादचाऱ्यांमध्ये वादाचे प्रसंगही घडतात. १९८० च्या दशकात लोकसंख्येच्या गरजेनुसार उभारलेला हा मार्ग, आजच्या वाढलेल्या वाहनसंख्येसाठी अपुरा ठरत आहे. त्यामुळे या ठिकाणी लहान उड्डाणपूल किंवा प्रशस्त भुयारी मार्ग उभारण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
सिटी मोबिलिटी प्लॅन रखडला
महापालिकेने वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी सिटी मोबिलिटी प्लॅन आखला होता. गरजेनुसार लहान उड्डाणपूल उभारण्याचा त्यात समावेश होता. मात्र, हा प्लॅन प्रत्यक्षात न आल्याने सानपाड्यासह अनेक भागांतील वाहतूक समस्या जैसे थेच आहेत.
सिडको व नवी मुंबई महानगरपालिका यांच्या संगनमताने सानपाडा रेल्वे भुयारी मार्ग येथील वाहतूक कोंडीची समस्या सोडविण्यासाठी पर्यायी नवीन उड्डाणपूल अथवा भुयारी मार्ग निर्मिती करणे गरजेचे आहे. नागरिकांची होणारी गैरसोय दूर करता येऊ शकते. प्रशासनाने अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून उत्तम अभियंत्यांच्या अनुभवाचा वापर करीत सदर वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी प्रयत्न करावेत व नागरिकांना चांगल्या सेवा द्याव्यात.
- नीलेश कचरे, सामाजिक कार्यकर्ते
