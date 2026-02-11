रखडलेल्या रस्त्याच्या कामाविरोधात उपोषणाचा इशारा
रखडलेल्या रस्त्याच्या कामाविरोधात उपोषणाचा इशारा
नेरूळ, ता. ११ (बातमीदार) : घणसोली विभाग कार्यालय क्षेत्रातील एका महत्त्वाच्या रस्त्याचे काम अनेक महिन्यांपासून अत्यंत संथगतीने सुरू असल्याने नागरिकांचा संयम सुटू लागला आहे. नियोजित कालावधीत रस्त्याचे काम पूर्ण न झाल्यामुळे वाहनचालकांसह स्थानिक रहिवाशांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. खड्डेमय व अर्धवट अवस्थेतील रस्त्यामुळे वाहतूक कोंडी, अपघातांचा धोका तसेच धूळ आणि चिखलाचा त्रास वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर संबंधित ठेकेदारास काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र प्रशासनाने ठोस कारवाई न करता ठेकेदारास पाठीशी घातल्याचा आरोप होत आहे. याविरोधात मनसेच्या वतीने बुधवार, ११ फेब्रुवारी रोजी घणसोली विभाग कार्यालयासमोर उपोषण करण्यात येणार असल्याची माहिती विभाग अध्यक्ष रोहन पाटील यांनी दिली आहे.
लक्ष्मी विलास हॉटेल, शांतिनगर, तलवली ते गोठिवली मार्गे एरोलीकडे जाणारा हा रस्ता वाहतुकीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. मात्र काम रखडल्याने दररोज हजारो वाहनचालक धोकादायक परिस्थितीतून प्रवास करत आहेत. प्रशासनाने तातडीने काम पूर्ण न केल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
