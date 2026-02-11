विद्यार्थ्यांसाठी वाहतूक कोंडी सोडवणारा अवलिया
गेली २० वर्षे अविरतपणे कार्य सुरू
मालाड, ता. ११ (बातमीदार) : मालाड पूर्व येथील कुरार परिसरात दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा केंद्रात वेळेत पोहोचता यावे, यासाठी गेली २० वर्षे वाहतूक कोंडी सोडवण्याचे कार्य अविरतपणे करणारे शिवसेना ठाकरे गटाचे शाखाप्रमुख विजय गावडे हे खऱ्या अर्थाने विद्यार्थ्यांसाठी ‘अवलिया’ ठरत आहेत.
भारतीय विद्यार्थी सेनेत कार्यरत असल्यापासून सामाजिक कार्याची आवड जोपासणारे विजय गावडे हे गेली दोन दशके दरवर्षी बोर्डाच्या परीक्षेच्या काळात कुरार परिसरात होणारी वाहतूक कोंडी सोडवतात. सकाळी ९ वाजल्यापासून ते हे कार्य करतात. रिक्षा व दुचाकीवरून परीक्षेला जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ते वाट मोकळी करून देत असतात. या कार्यात त्यांना बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांनी प्रेरित शिवसैनिक व सामाजिक कार्यकर्त्यांचे मोलाचे सहकार्य लाभते. हे कार्य गेली २० वर्षे नित्यनियमाने सुरू असून, विद्यार्थ्यांसह पालकांमध्येही त्याबद्दल समाधान व्यक्त केले जात आहे.
चौकट
कुरार व्हिलेज परिसरात दहावी-बारावीची तीन प्रमुख परीक्षा केंद्रे आहेत. अनुदत्त विद्यालय, स्वामी विवेकानंद विद्यालय आणि जिजामाता विद्यामंदिर. अरुंद रस्ते आणि सातत्याने होणारी वाहतूक कोंडी यामुळे विद्यार्थ्यांना मालाड पश्चिम, कांदिवली व गोरेगावकडे जाताना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. अशात विजय गावडे व इतर सामाजिक कार्यकर्ते परीक्षेच्या काळात विद्यार्थ्यांसाठी हे रस्ते मोकळे करण्याचे कार्य करतात.
मी भारतीय विद्यार्थी सेनेत सामील झाल्यापासून सामाजिक कार्य करीत आहे. हे काम छोटे वाटले तरी विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे, असे मला वाटते.
- विजय गावडे, शाखाप्रमुख, शिवसेना (ठाकरे गट)
आम्ही अनेक वर्षे विजय गावडे यांना वाहतूक कोंडीची समस्या सोडवताना पाहत आहोत. यामुळे परीक्षेला जाताना जास्त अडचण येत नाही. - मारुती पाटील, पालक
