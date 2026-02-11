स्वीकृत नगरसेवक निवडीवरून कार्यकर्ते नाराज
तुर्भे, ता. ११ (बातमीदार) : नवी मुंबई महापालिकेतील स्वीकृत नगरसेवकपदासाठी सुरू असलेल्या प्रक्रियेत वशिलेबाजी, पक्षांतर्गत दबाव आणि अपारदर्शक कारभार होत असल्याचा दावा होत आहे. पात्र, अनुभवी आणि पक्षासाठी दीर्घकाळ काम केलेल्या कार्यकर्त्यांना डावलून राजकीय ओळखी, नातेसंबंध आणि वरदहस्त असलेल्यांना प्राधान्य दिले जात असल्याने शहरातील राजकीय वर्तुळात असंतोष पसरला आहे.
महापालिकेच्या नियमानुसार स्वीकृत नगरसेवकपदासाठी सामाजिक, शैक्षणिक, कायदेशीर व प्रशासकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांची निवड अपेक्षित असते, मात्र प्रत्यक्षात ही प्रक्रिया गुप्त, मनमानी आणि ठराजविक व्यक्तींनाच लाभ होईल, अशा पद्धतीने राबवली जात असल्याचा दावा होत आहे.
कार्यकर्त्यांमध्ये संताप
निवडणुकीत प्रत्यक्ष मैदानात काम करणारे, पक्षवाढीसाठी झटणारे आणि जनतेशी थेट संपर्क असलेले कार्यकर्ते या प्रक्रियेत पूर्णतः दुर्लक्षित होत असल्याची भावना व्यक्त करत आहेत. निवडणुकीच्या वेळी रस्त्यावर उतरायचे आणि पद देताना मात्र ओळखी पाहायच्या का, असा सवाल अनेक कार्यकर्त्यांनी उपस्थित केला आहे.
लोकशाही मूल्यांना तडा
स्वीकृत नगरसेवकपदाचा उद्देश तज्ज्ञ व्यक्तींमार्फत महापालिकेच्या कामकाजाला दिशा देणे हा असताना, या पदाचा वापर राजकीय उपकारफेड, समायोजन आणि सोयीसाठी केला जात असल्याचा दावा होत आहे. यामुळे लोकशाही मूल्यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असून, प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेवरही परिणाम होत आहे.
पारदर्शकतेची मागणी
या पार्श्वभूमीवर अनेक सामाजिक कार्यकर्ते व राजकीय निरीक्षकांनी स्वीकृत नगरसेवक निवड प्रक्रियेचे निकष जाहीर करावेत, अर्ज मागवावेत आणि पात्रतेच्या आधारेच निवड करावी, अशी जोरदार मागणी केली आहे.
