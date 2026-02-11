ठाणे जिल्हा परिषदेची ‘मिशन भरारी’
ठाणे जिल्हा परिषदेची ‘मिशन भरारी’
ग्रामीण भागातील विद्यार्थी अनुभवणार ‘विज्ञान सफारी’; प्रत्येक तालुक्यातील १० गुणवंत विद्यार्थ्यांची निवड
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ११ : जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेला नवे आकाश देण्यासाठी जिल्हा परिषदेने ‘मिशन भरारी’ हा नावीन्यपूर्ण उपक्रम हाती घेतला आहे. या उपक्रमांतर्गत जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील निवडक विद्यार्थ्यांना देशातील प्रमुख विज्ञान संस्थांना भेटी देण्याची संधी मिळणार असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली आहे.
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणजीत यादव यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा उपक्रम राबवण्यात येत आहे. ग्रामीण भागातील मुलांमध्ये विज्ञानाची आवड निर्माण व्हावी आणि त्यांना जागतिक दर्जाच्या संस्थांचे कामकाज जवळून पाहता यावे, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. विद्यार्थ्यांची निवड प्रक्रिया प्रथम केंद्र स्तर, त्यानंतर गट (ब्लॉक) स्तर आणि शेवटी जिल्हा स्तरावर अशा तीन टप्प्यांत पार पडणार आहे. निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना इस्रो, न्यूक्लियर पॉवर प्लांट यांसारख्या महत्त्वाच्या विज्ञान केंद्रांना भेटी देऊन ‘विज्ञान सफारी’ घडवून आणली जाईल. या उपक्रमाचे आयोजन मार्च किंवा एप्रिल २०२६मध्ये करण्याचे नियोजन प्रशासनाने केले आहे.
‘दिशा’ प्रकल्पामुळे पाया भक्कम
तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे यांच्या संकल्पनेतून राबवण्यात आलेल्या ‘दिशा’ प्रकल्पामुळे जिल्ह्यातील १,३२८ शाळांमधील ७२ हजार विद्यार्थ्यांपर्यंत शिक्षण विभाग पोहोचला आहे. या प्रकल्पामुळे विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत क्षमतांमध्ये लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. मराठी, इंग्रजी आणि गणित विषयांचे सहा स्तर (अक्षर, शब्द, वाक्य, परिच्छेद, गोष्ट आणि श्रुतलेखन) निश्चित करून प्रत्येक विद्यार्थ्याची वैयक्तिक चाचणी घेण्यात आली. विद्यार्थ्याची नेमकी आकलन क्षमता ओळखून त्याला त्या स्तरावर शिक्षण दिले गेल्याने ग्रामीण भागातील गुणवत्ता वाढण्यास मदत झाली आहे. याच प्रगतीचा पुढचा टप्पा म्हणून आता ‘मिशन भरारी’ राबवले जात आहे.
शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी पाऊल
जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील मुलांनी केवळ पुस्तकी ज्ञान न घेता प्रत्यक्ष अनुभवातून शिकावे, यासाठी ‘मिशन भरारी’ एक सुवर्णसंधी ठरणार आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय स्तरावरील शास्त्रज्ञ आणि संस्थांशी संवाद साधण्याची प्रेरणा मिळणार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.