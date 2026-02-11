आतकोलीसह घाणेकरसाठी पालिकेला हवा निधी
महत्त्वाच्या प्रकल्पांना निधीची आस
आतकोलीसाठी अतिरिक्त ५०, तर घाणेकरसाठी पाच कोटींची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ११ : शहर परिसरातील कचरा विल्हेवाटीचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आणि शहरातील महत्त्वाच्या सांस्कृतिक केंद्राचा दर्जा सुधारण्यासाठी ठाणे महापालिकेने राज्य सरकारकडे अतिरिक्त निधीची मागणी केली आहे. भिवंडीतील आतकोली कचरा प्रकल्प आणि डॉ. काशिनाथ घाणेकर नाट्यगृह या दोन्ही महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी पालिकेला आता एकूण ५५ कोटी रुपयांच्या अधिकच्या निधीची प्रतीक्षा आहे.
ठाणे शहरात कचऱ्याचा प्रश्न गंभीर होत असताना डायघर आणि दिवा येथील डम्पिंग ग्राउंडला स्थानिकांनी विरोध केल्यामुळे ते बंद करण्यात आले आहे. यावर पर्याय म्हणून शासनाने भिवंडीतील आतकोली येथे ३४.७२ हेक्टर जागा उपलब्ध करून दिली आहे. या ठिकाणी कचऱ्यापासून वीज आणि कोळसा निर्मिती केली जाणार आहे. शासनाने यापूर्वी दिलेले ५० कोटी रुपये कामांसाठी अपुरे पडत असल्याने पालिकेने कामाचा वाढता विस्तार लक्षात घेऊन आणखी ५० कोटींच्या निधीची मागणी पत्राद्वारे केली आहे.
काय कामे होणार?
चार किमीची संरक्षक भिंत, २२ एकर जागेचे सपाटीकरण, पोहोच रस्ता, मलवाहिनी, सुरक्षा कक्ष आणि बांबूचे वन अशी पायाभूत कामे सुरू आहेत.
घाणेकर नाट्यगृहाचा कायापालट होणार
ठाण्याचे सांस्कृतिक वैभव असलेल्या डॉ. काशिनाथ घाणेकर नाट्यगृहाच्या नूतनीकरणाचे काम महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांच्या मार्गदर्शनाखाली हाती घेण्यात आले आहे. कलाकार आणि रसिकांच्या सोयीसाठी हे नाट्यगृह अद्ययावत केले जाणार आहे.
नूतनीकरणाचा आराखडा
वॉटरप्रूफिंग, साउंड सिस्टीम, वातानुकूलन व्यवस्था, स्टेज दुरुस्ती, इलेक्ट्रिकल कामे आणि स्वच्छतागृहांचे आधुनिकीकरण करण्यात येणार आहे. यासाठी अतिरिक्त निधीची गरज आहे. यापूर्वी सरकारकडून पाच कोटी रुपये प्राप्त झाले असून, कामाची व्याप्ती पाहता आणखी पाच कोटींची आवश्यकता असल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले आहे.
प्रशासकीय पाठपुरावा सुरू
कचरा प्रकल्पासाठी ३४.७२ हेक्टर जागेचा विकास आणि नाट्यगृहाचे नूतनीकरण ही दोन्ही कामे शहरासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहेत. या कामांसाठी आवश्यक असलेल्या एकूण ५५ कोटींच्या निधीबाबतचा प्रस्ताव पालिकेने राज्य शासनाकडे पाठवला असून, तो लवकरच मंजूर होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
