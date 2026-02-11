गरजवंतांच्या प्रतिसाद वेळेत नवी मुंबई पोलिस अव्वल

नवी मुंबई, ता. ११ (वार्ताहर) : आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांना तत्काळ मदत मिळवून देण्यासाठी कार्यान्वित असलेल्या डायल ११२ या मदत केंद्रावर प्रतिसाद देण्यात नवी मुंबई पोलिसांनी बाजी मारली आहे. २०२५ या वर्षात नवी मुंबई पोलिसांचा सरासरी प्रतिसाद वेळ हा अवघा सहा मिनिटे पाच सेकंद नोंदवला गेला आहे. त्यामुळे जलद मदतीचा हात देण्यात नवी मुंबई पोलिस दल अग्रक्रमावर राहिले आहे.
पोलिसांकडून मिळालेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, २०२५ या वर्षभरात नवी मुंबई पोलिसांकडे डायल ११२ वर एकूण १,१९,५९१ कॉल प्राप्त झाले. या प्रत्येक कॉलची गांभीर्याने दखल घेत पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचण्यासाठी दाखवलेली तत्परता उल्लेखनीय आहे. शहरात एकूण १३१ मोबाईल डेटा टर्मिनल्स कार्यरत असून, त्यामध्ये ८६ दुचाकी आणि ४५ चारचाकी वाहनांचा समावेश आहे. या ताफ्यामुळेच अरुंद गल्ल्यांपासून ते महामार्गापर्यंत सर्वत्र पोलिस वेळेत पोहोचू शकले.
प्राप्त झालेल्या कॉल्सचे विश्लेषण केले असता, सर्वाधिक २२,९५५ कॉल्स हे गुन्हेगारी क्षेत्राशी संबंधित होते. त्यापाठोपाठ २१,५६० कॉल्स संकटकाळात अडकलेल्या नागरिकांचे होते. महिला सुरक्षेबाबत नवी मुंबई पोलिस किती सतर्क आहेत, हे २०,४५९ महिला संबंधित कॉल्सवर केलेल्या कारवाईवरून दिसून येते. याशिवाय चौकशीसाठी १७,१३८ आणि माहिती देण्यासाठी १०,४९४ नागरिकांनी या हेल्पलाइनचा वापर केला. त्याचप्रमाणे भांडण-तंट्यांच्या ४,७३६ तक्रारींचेही पोलिसांनी तातडीने निवारण केले आहे.
डायल ११२ या आपत्कालीन प्रतिसाद मदत प्रणालीमुळे नागरिक आणि पोलिस यांच्यातील अंतर कमी झाले आहे. नवी मुंबई पोलिसांनी आपल्या तांत्रिक क्षमतेचा आणि वाहनांच्या ताफ्याचा योग्य वापर केल्यामुळेच प्रतिसादाचा वेळ कमी राखण्यात यश आले आहे. या यशामुळे शहरात सुरक्षेची भावना अधिक दृढ झाली असून, गुन्हेगारांवर वचक बसण्यास मदत होत आहे, अशी माहिती पोलिस उप आयुक्त (मुख्यालय) संजयकुमार पाटील यांनी दिली.
विविध कारणांसाठी आलेले कॉल्स
गुन्हे २२,९५५
संकटकाळ २१,५६०
महिला संबंधित २०,४५९
रस्ते अपघात ८,७१९
घरफोडी / चोरी ४,१५७
बालकांशी संबंधित ३,३३२
ज्येष्ठ नागरिक मदत २,०९६
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.