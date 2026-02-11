लोहोप व चिखली प्राथमिक आरोग्य केंद्राला एनक्यूएएस प्रमाणपत्र
रायगडच्या आरोग्यसेवेची मान उंचावली
लोहोप आणि चिखली केंद्रांना मानाचे ‘एनक्यूएएस’ प्रमाणपत्र
अलिबाग, ता. ११ (वार्ताहर) ः रायगड जिल्ह्यातील खालापूर तालुक्यातील लोहोप व अलिबाग तालुक्यातील चिखली प्राथमिक आरोग्य केंद्र यांनी नॅशनल क्वाॅलिटी ॲश्युरन्स स्टॅंडर्स (एनक्यूएएस) अंतर्गत राज्यस्तरीय प्रमाणपत्र प्राप्त केले आहे. विशेष म्हणजे, जिल्ह्यात सर्वाधिक ८८.३१ टक्के गुण मिळवणारे लोहोप हे पहिलेच प्राथमिक आरोग्य केंद्र ठरले आहे. तसेच, प्रथमच या दोन प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना एकाच वेळी राज्यस्तरीय प्रमाणपत्र प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील आरोग्य विभागाच्या सातत्यपूर्ण सेवेचा हा गौरव झाला आहे.
राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानके (एनएक्यू) हा केंद्र सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयांतर्गत राबविण्यात येणारा महत्त्वाचा गुणवत्ता कार्यक्रम आहे. शासकीय आरोग्य संस्थांमधील सेवेची गुणवत्ता, औषध व साधनसामग्री व्यवस्थापन, रुग्ण तपासणी व त्यांचे समाधान, स्वच्छता आदी गोष्टींचे सखोल मूल्यमापन करण्यात येते. यासंदर्भात राज्यस्तरीय पथकाने लोहोप येथे सप्टेंबर २०२५ मध्ये व चिखली येथे नोव्हेंबर २०२५ मध्ये आरोग्य केंद्रांची पाहणी केली होती. यानंतर मंगळवारी (ता. ३) निकाल जाहीर केला. या गुणवत्ता मानांकनात लोहोप व चिखली प्राथमिक आरोग्य केंद्राने अव्वल स्थान पटकावित एक आदर्श निर्माण केला आहे. हे प्रमाणपत्र संबंधित आरोग्य संस्थेतील सेवा राष्ट्रीय स्तरावरील निश्चित गुणवत्ता मानकांनुसार असल्याचे दर्शवते. हे यश केवळ गुणांचे नसून दर्जेदार, रुग्णकेंद्रित, सुरक्षित व शिस्तबद्ध आरोग्यसेवा देण्यासाठी केलेल्या सातत्यपूर्ण आणि सामूहिक प्रयत्नांचे फलित आहे.
या यशाबद्दल रायगड जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले व जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. प्राची नेहुलकर यांनी कौतुक केले. या यशासाठी त्यांचे नेहमीच मोलाचे सहकार्य लाभल्याचे येथील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी नमूद केले. तसेच जिल्हा सार्वजनिक आरोग्य परिचर्या उषा वावरे, जिल्हा एनक्यूएएस समन्वयक चित्रा गुरव व जिल्हा विस्तार व माध्यम अधिकारी रेश्मा संकपाळ यांचेही सहकार्य लाभले.
लक्ष्मीकांत भुसारे यांना यश समर्पित
या उल्लेखनीय यशासाठी खालापूर तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. कल्याणी इंगोले, प्राथमिक आरोग्य केंद्र लोहोपचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. मंगेश देशमुख, अलिबाग तालुका अधिकारी डॉ. अश्विनी सपकाळ, प्राथमिक आरोग्य केंद्र चिखलीचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. औदुंबर कोळी यांच्यासह इतर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी मेहनत घेतली. या संपूर्ण गुणवत्तावृद्धी प्रक्रियेत नुकतेच त्यांचे दुःखद निधन झालेले लोहोप प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे आरोग्यसेवक लक्ष्मीकांत भुसारे यांनी दाखवलेली कार्यनिष्ठा, समर्पण आणि सेवाभाव अविभाज्य भाग राहिला आहे. आरोग्य केंद्र लोहोपला प्राप्त झालेले हे राज्यस्तरीय प्रमाणपत्र हे त्यांना अर्पण केलेले एक सन्माननीय स्मरणचिन्ह ठरेल, अशी भावना येथील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली.
