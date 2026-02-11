जोगेश्वरी पूर्वेत माजी उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांना सर्वपक्षीय श्रद्धांजली
जोगेश्वरी, ता. ११ (बातमीदार) : जोगेश्वरी पूर्व येथील जी. बी. पंत फाउंडेशनमध्ये सर्वपक्षीय अजितदादा प्रेमी, जोगेश्वरी पूर्व विधानसभा यांच्या वतीने महाराष्ट्राचे माजी उपमुख्यमंत्री स्व. अजितदादा पवार यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. या श्रद्धांजली सभेला विविध राजकीय पक्षांचे नेते, सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी, पत्रकार, कार्यकर्ते तसेच स्थानिक नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कार्यक्रमास सन्मान आणि गांभीर्याचे वातावरण लाभले. या वेळी स्थानिक आमदार अनंत (बाळा) नर तसेच जोगेश्वरीतील नवनिर्वाचित नगरसेवक उपस्थित होते. स्व. अजितदादा पवार यांच्या कार्याचा उल्लेख करत उपस्थितांनी त्यांच्या कार्यपद्धती, जनसंपर्क आणि राजकीय योगदानाची आठवण जागवली. कार्यक्रमाचे आयोजन निरंजन पुजारी आणि गजानन लाड यांनी केले होते. दिगंबर पवार, अभिषेक कदम आणि संदीप कदम यांनी कार्यक्रम यशस्वी पार पाडण्यासाठी विशेष परिश्रम घेतले. श्रद्धांजली सभेला उपस्थित राहून स्व. अजितदादांना अभिवादन केल्याबद्दल आयोजकांनी सर्व मान्यवर आणि नागरिकांचे आभार मानले. नागरिकांच्या संवेदनशील सहभागामुळे कार्यक्रम अर्थपूर्ण ठरल्याचे मत या वेळी व्यक्त करण्यात आले.
