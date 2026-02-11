माडविहरा-हुंबरण रस्त्यावर श्रमदान
माडविहरा-हुंबरण रस्त्यावर श्रमदान
जव्हार, ता.११ (बातमीदार)ः जव्हार तालुक्यातील पिंपळशेत खरोंडा पैकी माडविहरा ते हुंबरण रस्त्यावरील दोन पूल २७ जुलै २०२३ रोजी झालेल्या महापुरात वाहून गेले होते. तीन वर्षांचा कालावधी लोटला तरी पुलाचे काम सुरू झालेले नसल्याने ग्रामस्थांनी श्रमदानातून दुरुस्ती केली आहे.
शाळकरी विद्यार्थी, रुग्ण, शेतकरी तसेच दैनंदिन नागरिकांसाठी हा रस्ता अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे पावसाळ्यात संपर्क पूर्णतः तुटण्याची भीती व्यक्त केली जात होती. प्रशासनाकडून ठोस उपाययोजना होत नसल्याने अखेर ग्रामस्थांनी तात्पुरत्या स्वरूपात दगड, मातीचा भराव टाकून पुलाची उभारणी केली आहे. मात्र, हा उपाय तात्पुरता असल्याने पावसाळ्यात सुरक्षित पुलांची तातडीने उभारणी करण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.
----------------------------------
निधी नसल्याचे उत्तर
पावसाळा तोंडावर असताना वाहतुकीसाठी हा पूल धोकादायक झाला आहे. या पुलांबाबत जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे मागणी केली होती. पण निधी उपलब्ध नसल्याचे संबंधित अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे माडविहरा ते हुंबरण दरम्यान ये-जा करणाऱ्या रहिवाशांना अडचणींना सामोरे जावे लागणार असल्याचे स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते गणपत भेसकर यांनी सांगितले.
