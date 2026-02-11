ठाण्यात १३ मीटर बॉक्स जळून खाक
ठाण्यात १३ मीटर बॉक्स जळून खाक
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ११ : ठाण्याच्या महागिरी मार्केट या परिसरातील त्रिमूर्ती रेसिडेन्सी या इमारतीच्या तळमजल्यावरील मीटर बॉक्स रूमला लागलेल्या आगीच्या घटनेत १३ मीटर बॉक्स जळून खाक झाले आहेत. ही घटना मंगळवारी रात्री साडेअकरा ते पावणेबारा वाजण्याच्या सुमारास घडली. सुदैवाने या घटनेत कोणालाही दुखापत झाली नसल्याची माहिती ठाणे महापालिका आपत्ती व्यवस्थापन कक्षेने दिली.
ठाण्यातील महागिरी मार्केटमध्ये मंगळवारी (ता. १०) रात्री आग लागल्याची माहिती मिळताच, ठाणे महापालिका जवाहरबाग अग्निशमन दल, आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष यांच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. तसेच ठाणे नगर पोलिस ही घटनास्थळी दाखल झाले. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी तातडीने आगीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न सुरू केल्यावर ती आग २० ते २५ मिनिटांत संपूर्ण पणे नियंत्रणात आली. मात्र, तोपर्यंत या घटनेत तळ अधिक ५ मजली इमारतीमधील १३ मीटर बॉक्स जळून खाक झाले होते. यावेळी दोन अग्निशमन आणि तीन बचाव पथकाची वाहने पाचारण करण्यात आली होती, अशी माहिती महापालिका आपत्ती व्यवस्थापन अधिकाऱ्यांनी दिली.
