परीक्षार्थींसाठी स्वयंसेवकांची फौज
जव्हारच्या दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना दिलासा
जव्हार, ता. ११ (बातमीदार)ः ग्रामीण, दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना परीक्षा केंद्रापर्यंत पोहोचताना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेता शरदचंद्र पवार गटाच्या विद्यार्थीसेलच्या वतीने ‘अति आवश्यक सेवा’ उपक्रम राबविला आहे. या उपक्रमाअंतर्गत जव्हारमध्ये मुलांसाठी स्वयंसेवक नेमले आहेत.
बारावीच्या परीक्षेला मंगळवार १० फेब्रुवारी २०२६ पासून सुरुवात झाली आहे. या काळात परीक्षेच्या दिवशी बस चुकणे किंवा दळणवळणाची अडचण निर्माण झाल्यास विद्यार्थ्यांना परीक्षा केंद्रापर्यंत जाताना विविध अडचणींना सामोरे जावे लागते. याच अनुषंगाने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाने स्वयंसेवक नेमले आहेत. तसेच तालुक्यातील विविध गावांमध्ये संपर्क यंत्रणा उभारताना कोगदा, डेंगाचीमेट, मालघर, देहेरे, दसकोड, जव्हार, बिवलधारा, सावरपाडा, मेढा, विनवळ, भोतडपाडा आदी भागांतील स्वयंसेवक विद्यार्थ्यांच्या मदतीसाठी सज्ज ठेवले आहेत. नेतृत्व विद्यार्थी सेलचे अध्यक्ष राहुल मधुकर घेगड यांच्या माध्यमातून हा उपक्रम सुरू असून शेकडो परीक्षार्थींना केंद्रावर मोफत पोहचवण्यात आले आहे.
