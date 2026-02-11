सिडकोचा अनधिकृत बांधकामांवर हातोडा
नवी मुंबई, ता. ११ (वार्ताहर) : सिडकोच्या अनधिकृत बांधकाम हटाव विभागाने पुष्पकनगर नोडमधील सेक्टर १ ते ५ मधील सुमारे सहा हजार चौ. मी. क्षेत्रावर पसरलेली बेकायदा बांधकामावर मंगळवारी (ता. १०) एका धडक मोहिमेद्वारे जमीनदोस्त केले. सिडकोच्या या कारवाईमुळे भूमाफिया आणि अतिक्रमण करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे. यापुढेही अशीच कारवाई सुरू राहील, असा स्पष्ट इशारा प्रशासनाकडून देण्यात आला आहे.
सिडकोच्या प्रचलित नियमावलीचा भंग करून, तसेच महामंडळाची कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता, पुष्पकनगर नोडमधील सेक्टर १ ते ५ या भागात अनधिकृत ढाबे, भाजी मार्केट आणि भंगार दुकाने थाटण्यात आली होती. सिडकोच्या मालकीच्या आणि संपादित जागेवर हे अतिक्रमण झाले आहे. मुख्य दक्षता अधिकारी सुरेश मेंगडे यांच्या निर्देशानुसार व मुख्य नियंत्रक (अनधिकृत बांधकामे, नवी मुंबई) यांच्या मार्गदर्शनाखाली येथील अनधिकृत ढाबे, मार्केट व भंगाराच्या दुकानावर निष्कासनाची कारवाई केली. या कारवाईमुळे सिडकोची सुमारे सहा हजार चौ. मी. क्षेत्र अतिक्रमणमुक्त झाली आहे. या मोहिमेत सिडको पुष्पकनगर अतिक्रमणविरोधी विभागाचे अधिकारी, स्थानिक पोलिस अधिकारी व सिडको पोलिस पथक, महावितरण विभागाचे अधिकारी, सिडको सुरक्षा रक्षक आणि महाराष्ट्र सुरक्षा मंडळाचे जवानांचा समावेश होता.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.