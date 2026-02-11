कर्जत चौक रस्त्यावर एसटी व एर्टिगा कारची भीषण धडक; दोघे गंभीर जखमी
कर्जत-चौक रस्त्यावर एसटी व एर्टिगा कारची भीषण धडक; दोघे गंभीर
कर्जत : कैलास म्हामले (बातमीदार)
कर्जत-चौक रस्त्यावर झालेल्या काँक्रीटीकरणाच्या कामामुळे अपघातांची मालिका सुरूच असून, बुधवारी (ता. ११) सकाळी ११च्या सुमारास एसटी बस आणि एर्टिगा कारमध्ये भीषण धडक झाली. या अपघातात दोघे जण गंभीर जखमी झाले असून, त्यांच्यावर कर्जत येथील रायगड हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, पनवेल डेपोतून कर्जतकडे येणाऱ्या एसटी बसमध्ये सुमारे ३९ प्रवासी होते. या बसची खैराट गावापासून पुढे येत असताना कर्जतवरून पनवेलकडे जाणाऱ्या नेरळ येथील व्यावसायिक रिंकू सिंग (वय ३३) यांच्या एर्टिगा कारशी जोरदार धडक झाली. या अपघातात कारचालक रिंकू सिंग गंभीर जखमी झाले. त्यांच्यासोबत असलेले कामगार मोनू निषाद हेही जखमी झाले आहेत. अपघातानंतर जखमींना तात्काळ उपचारासाठी रायगड हॉस्पिटल, कर्जत येथे दाखल करण्यात आले. रिंकू सिंग यांची प्रकृती अधिक गंभीर आहे.
दरम्यान, कर्जत-चौक रस्त्याचे काँक्रीटीकरणाचे काम अंतिम टप्प्यात आले असले तरी ठेकेदारांच्या निष्काळजीमुळे अपघातांचा धोका वाढत असल्याची नागरिकांमध्ये चर्चा आहे. अब्जावधी रुपये खर्च करून रस्त्याचे काम करण्यात आले असले तरी रस्त्यावर दिशादर्शक फलक, मध्यरेषा (पट्टे) तसेच गतिरोधक नसल्याने वाहनचालकांना मोठा धोका निर्माण होत आहे.
हा रस्ता वेगवेगळ्या ठेकेदारांकडे विभागून दिल्यामुळे कामात समन्वयाचा अभाव असल्याच्या तक्रारीही समोर येत आहेत. स्थानिक प्रशासनाने या गंभीर बाबीकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप नागरिकांकडून करण्यात येत असून, रस्त्यावरील सुरक्षेची उपाययोजना तातडीने करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
