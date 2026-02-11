पेण खारेपाट १८८ गावांसाठी ८७ लाख ७५ हजारांचा पाणी टंचाई आराखडा मंजूर
पेण खारेपाटासाठी ८७.७५ लाखांचा पाणीटंचाई आराखडा मंजूर
१८८ गावांना टँकर व बैलगाडीद्वारे पाणीपुरवठा
पेण, ता. ११ (वार्ताहर) : पेण तालुक्यातील वाशी-खारेपाट विभाग गेल्या अनेक वर्षांपासून पिण्याच्या पाण्यापासून वंचित असल्याने येथील असंख्य गावांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे दरवर्षीप्रमाणे यंदाही पंचायत समिती प्रशासनाच्या वतीने खारेपटासाठी ८७ लाख ७५ हजारांचा पाणीटंचाई आराखडा मंजूर केला आहे. संबंधित ग्रामपंचायतच्या वतीने पाणीटंचाईच्या मागणीचे पत्र येतात साधारणपणे मे महिन्यापर्यंत पाणीपुरवठा केला जाणार असल्याचे पंचायत समितीच्या माध्यमातून सांगण्यात आले आहे.
तालुक्यातील वाशी, वढाव, भाल, काळेश्री, विठ्ठलवाडी, बोर्झे, लाखोले, बहिराम कोटक, तामसी बंदर, तुकारामवाडी यासह इतरही एकूण २४ गावे आणि १६४ वाड्या अशी १८८ गावे पाणीटंचाईच्या या आराखड्यात आहेत. या सर्व गावांसाठी पंचायत समिती प्रशासनाच्या वतीने आराखडा रायगड जिल्हा परिषदेकडे पाठवून त्याला आता मंजुरी घेण्यात आली आहे. आराखड्यामध्ये या भागातील गावांना टँकर व बैलगाडीद्वारे पाणीपुरवठा आणि विहिरी, नळ दुरुस्ती करणे यासह इतर कामांकरिता ८७ लाख ७५ हजारांचा आराखडा तयार केला आहे.
खारेपाट विभागासाठी यावर्षीचा ८७ लाख ७५ हजार रुपयांचा पाणीटंचाई आराखड्याला मंजुरी घेण्यात आली असताना यामध्ये बैलगाडी, टँकर यासह नळ, पाइप, विहिरी दुरुस्तीसाठीचा हा आराखडा असून, संबंधित ग्रामपंचायतींच्या वतीने पाणीपुरवठ्याची मागणी येताच साधारणपणे मे महिन्यापर्यंत टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्याला सुरुवात करण्यात येणार आहे.
- सूर्यकांत परब, सहाय्यक अभियंता, पंचायत समिती, पेण
खारेपाटातील टंचाईग्रस्त गावांकरिता कित्येक वर्षांपासून प्रशासनाच्या वतीने पाणीटंचाई आराखडा तयार केला जातो. मात्र, टँकरद्वारे येणारे पाणी किती वाड्या-वस्त्यांतील नागरिकांपर्यंत पोहोचतो हेही पाहणे महत्त्वाचे आहे. पाणीटंचाईवर लाखोंचे आराखडे तयार होत असले तरी पण येथील पाणीटंचाईची समस्या कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी शासनाने प्रयत्नशील राहावे.
- प्रितेश माळी, ग्रामस्थ, खारेपाट विभाग
